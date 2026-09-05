रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीन दिनों के लिए यूक्रेन पर हमले रोक दिया है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं ताकि यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को खत्म करने की रुकी हुई कोशिशों को फिर से शुरू किया जा सके।

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी न्यूज एजेंसी टास को बताया, “पुतिन ने आदेश दिया है कि आज आधी रात से शुरू होकर तीन दिनों (72 घंटों के लिए) तक कीव पर कोई हमला न किया जाए।” उन्होंने कहा कि यह फैसला विटकॉफ और कुशनर की यूक्रेनी राजधानी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों से जुड़ा है।

पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दामाद

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, दिमित्री पेस्कोव ने यह भी पुष्टि की कि स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पुतिन से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि संघर्ष को खत्म करने के लिए नए विचारों पर कोई बातचीत नहीं होगी। दूतों की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमले के लगभग साढ़े चार साल बाद हवाई हमले बढ़ा रहा है, हालांकि बीते कुछ दिनों से यूक्रेन ने भी रूस पर हमले तेज कर दिए हैं।

जेलेंस्की ने भी हमले रोकने को कहा था

इधर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन दूतों की यात्रा के दौरान हवाई हमले रोक देगा और मॉस्को से भी ऐसा ही करने को कहा था। लड़ाई खत्म करने की अमेरिका की कोशिशें अब धीमी पड़ गई हैं, क्योंकि पिछले छह महीनों से अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ चल रही लड़ाई पर है। ट्रम्प के दामाद विटकॉफ और कुशनर की मॉस्को की पिछली यात्रा जनवरी में हुई थी, जब वे क्रेमलिन में पुतिन से भी मिले थे।

टास की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने अमेरिकी दूतों का स्वागत किया। दिमित्रिएव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान से उतरने के दौरान उनसे मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं और साथ में लिखा, “शांतिदूतों, मॉस्को में आपका स्वागत है।” शांति की कोशिशें रुकी हुई हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की अपील भी की थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन का दौरा किया। राजधानी कीव में उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद करने से लड़ाई खत्म नहीं होगी। जयशंकर ने बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए किसी भी तरह से मदद करने को तैयार है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें