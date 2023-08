विद्रोही येवगेनी प्रिगोझिन की मौत के बाद पुतिन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया ‘प्रतिभाशाली व्यवसायी’

पुतिन ने कहा कि वह 1990 के दशक से येवगेनी प्रिगोझिन को जानते हैं। वैगनर ग्रुप के प्रमुख 62 वर्षीय प्रिगोझिन सेना के शीर्ष अधिकारियों के स्व-घोषित दुश्मन थे।

येवगेनी प्रिगोझिन (बाएं), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (दाएं)। (फ़ाइल/एपी)

