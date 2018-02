मास्को के पास रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 क्रू मेंबर समेत सभी 71 यात्रियों की मौत

रूस की राजधानी मास्को के पास रविवार (11 फरवरी) को सरातोव एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 6 क्रू मेंबर्स समेत विमान पर सवार सभी 71 यात्रियों के मीत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स इमरजेंसी सर्विस के हवाले से यह खबर दी है। विमान में 65 यात्री सवार थे। विमान दोमोदेदोवो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हवा में क्रैश हो गया। हादसे के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है।

AN-148 एयरक्राफ्ट ने मास्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट से रूसी शहर ओर्स्क के लिए उड़ान भरी थी लेकिन टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद ही राडार से उसका संपर्क टूट गया। मास्को से दूर विमान के मलबे मिले हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान का एक वीडियो जारी हुआ है। रूसी टीवी चैनल रोसिया-24 ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि बर्फ के बीच विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं।

#6W703 : First VIDEO from Russian plane crash site emerges online https://t.co/vjI0L0cHCj pic.twitter.com/Gc1fQN5OAR

हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है लेकिन इस बीच रूसी परिवहन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्दादिमीर पुतिन ने दुर्घटना पर अफसोस जताया है और सभी मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। रूस निर्मित यह विमान सात साल पुराना था और इसे सारातोव एयरलाइंस ने एक साल पहले दूसरी रूसी एयरलाइन से खरीदा था। रूसी मीडिया के मुताबिक आपात सेवा सड़क मार्ग से दुर्घटनास्थल पर पहुंच पाने में अक्षम है और बचावकर्मी मौके पर पैदल ही जा रहे हैं।

AN 148:

– Owned by Saratov Airlines

– First flight: May 2010

– Maximum speed: 820 km/h

– Passengers: Up to 80https://t.co/CM7xkHCysg pic.twitter.com/CG6Ugp497U

— RT (@RT_com) February 11, 2018