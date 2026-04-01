रूस का एक सैन्य विमान क्रीमिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उसमें सवार चालक दल के 6 सदस्य और 23 यात्री मारे गए। घटनास्थल पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि विमान एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, AN-26 सैन्य परिवहन विमान क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर एक निर्धारित उड़ान पर था, इस बीच मंगलवार शाम करीब 6 बजे सेना का विमान से संपर्क टूट गया। क्रीमिया को रूस ने 2014 में यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था। रूसी समाचार एजेंसी ‘इंटरफैक्स’ ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि प्रारंभिक तौर पर विमान दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है और विमान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी।

समाचार एजेंसियों तास और आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि विमान एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एएन-26 सोवियत काल में डिजाइन किया गया एक सैन्य परिवहन टर्बोप्रॉप विमान है।

पिछले साल भी रूस में हुआ था बड़ा हादसा

जुलाई 2025 में रूस में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। जहां अंगारा एयरलाइंस फ्लाइट 2311 का एंटोनोव An-24 टाइंडा एयरपोर्ट पर अप्रोच के दौरान पहाड़ से टकरा गया था। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 42 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स मारे गए थे।

अहमदाबाद विमान हादसा

भारत के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट 171 का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। टेकऑफ के एक मिनट बाद ही यह एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। इस दुर्घटना में विमान पर 242 में से 241 यात्री मारे गए थे। इसके अलावा हादसे की चपेट में आए मेडिकल कालेज की बिल्डिंग में 19 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इस विमान हादसे में कुल 260 मौतें हुईं थीं।

कुवैत से विशेष उड़ान से केरल लाए गए 20 भारतीयों के शव

कुवैत से अलग-अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 20 भारतीयों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचाए गए। यह उड़ान सिर्फ इन शवों को उनके वतन लाने के लिए चलाई गई थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण फ्लाइट सेवाएं प्रभावित थीं जिसकी वजह से इन पार्थिव शरीरों को भारत लाने में देरी हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें