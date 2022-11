Russian Missile in Poland: पोलैंड में गिरा रूसी रॉकेट, दो की मौत, राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने की जो बाइडेन से बात

Poland: AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ रूसी मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में घुस गई थी। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है।

राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने की जो बाइडेन से बात (Photo Source- Twitter/ @POTUS)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram