ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति के बाद से ही उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस बीच तेहरान में रूस के राजदूत ने कहा है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई देश में ही हैं और विदेश में उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है। उन्होंने खामेनेई के ठिकाने को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया।

पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि मोजतबा खामेनेई अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनका इलाज रूस में चल रहा है लेकिन अब रूस ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। ईरान में मौजूद रूस के राजदूत ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए साफ किया है कि मोजतबा खामेनेई रूस में नहीं बल्कि ईरान में ही हैं।

मोजतबा खामेनेई ईरान में ही मौजूद

राजदूत एलेक्सी डेडोव ने रूसी भाषा के आउटलेट आरटीवीआई को बताया कि ईरानी अधिकारियों ने लगातार इस बात की पुष्टि की है कि खामेनेई ईरान में ही मौजूद हैं। हालांकि, सुरक्षा कारणों से सर्वोच्च नेता सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचते रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में उनकी नियुक्ति के बाद से, नए नेता को सार्वजनिक रूप से न तो देखा गया है और न ही सुना गया है। उनके नाम से केवल लिखित बयान ही राज्य मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं।

इस बीच, मोजतबा खामेनेई ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान के सहयोगियों के साथ संवाद बनाए रखा। पश्चिम एशिया समाचार एजेंसी के अनुसार, खामेनेई ने हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को एक संदेश भेजकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध प्रयासों के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अपने संदेश में उन्होंने कासिम के पिता की मृत्यु को शहादत बताया, साथ ही हिज़्बुल्लाह के नेतृत्व की प्रशंसा की।

ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष की शुरुआत में 28 फरवरी को तेहरान में एक हवाई हमले में अपने पिता, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद मोजतबा खामेनेई ने यह भूमिका संभाली थी। ईरान की विशेषज्ञ सभा ने 8 मार्च को औपचारिक रूप से मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने की घोषणा की थी।

ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठा और निराधार बताया

वहीं, दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठा और निराधार बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया था कि उनके अमेरिकी जनता को संबोधित करने से पहले ईरान के राष्ट्रपति युद्धविराम चाहते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ईरान के नये शासन के राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान में राष्ट्रपति बदले नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने तेहरान द्वारा कथित तौर पर युद्धविराम की मांग करने के संबंध में ट्रंप की टिप्पणियों को झूठा और निराधार करार दिया। इसके अलावा, ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अलग से एक बयान जारी कर कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसकी सेनाओं का पूरी तरह से नियंत्रण है।

ईरान में असली पावर किसके पास?

ईरान एक इस्लामी धर्मतंत्र है। CFR.org के मुताबिक, ईरान को कंट्रोल करने वाला सिद्धांत सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खुमैनी ने विकसित किया था। इन सब के टॉप पर देश के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई विराजमान हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें