रूस के एक ड्रोन अटैक में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बाल-बाल बचे हैं। बताया जा रहा कि रूस का एक ड्रोन यूक्रेन-पोलैंड सीमा पर एक ट्रेन से टकरा गया है, इस ट्रेन से पहले उसी लाइन से एक और ट्रेन गुजरी थी जिसमें बोरिस जॉनसन और अन्य राजनयिक सवार थे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमेलिन ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया है।

रायटर्स के मुताबिक, रविवार को यूक्रेन और NATO सदस्य पोलैंड की सीमा पर एक पैसेंजर ट्रेन से रूसी ड्रोन टकरा गया। इससे ट्रेन को थोड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस ट्रेन से कुछ ही देर पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट और अन्य यूरोपीय राजनयिकों को ले जा रही एक डिप्लोमैटिक ट्रेन के वहां से गुजरी थी।

हमारी ट्रेन नहीं थी- कार्ल बिल्ड्ट

स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट ने एक्स पर कहा, “यह हमारी ट्रेन नहीं थी, बल्कि हमारे ठीक बाद बॉर्डर क्रॉसिंग से गुजरने वाली ट्रेन थी। ड्रोन के पास आते ही उसे खाली करा लिया गया और किसी को चोट नहीं आई।” वे और अन्य नेता यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद ट्रेन से यूरोप लौट रहे थे।

बोरिस जॉनसन ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में इस हमले को “बिना किसी वजह के और बेमतलब” बताया।

युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में, मॉस्को और कीव दोनों ने हाल में लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है, क्योंकि मोर्चे पर स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

रूसी सेना पूरे यूक्रेन में करेगी कार्रवाई- क्रेमेलिन

रायटर्स के मुताबिक, क्रेमलिन ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया कि यूक्रेन-पोलैंड बॉर्डर से गुजरती रेलवे लाइन पर ट्रेन पर ड्रोन हमले के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन में कार्रवाई करेगी।

रविवार को नाटो (NATO) सदस्य पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर एक रूसी ड्रोन के यात्री ट्रेन से टकराने की खबरों पर क्रेमलिन ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेनी इलाके में ऑपरेशन चला रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।

पोलैंड की सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हमला- यूक्रेनी रेलवे

इधर यूक्रेन की रेलवे कंपनी ने बताया कि पोलैंड की सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर (1.2 मील) दूर ट्रेन पर हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के दूसरे राजनयिकों ने इसी लाइन का इस्तेमाल किया था।

फूट डालने के मकसद से किया हमला- फ्रांस

इस घटना को लेकर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट का कहना है कि यूक्रेन-पोलैंड सीमा पर एक ट्रेन पर रूसी हमले का मकसद यूरोप के लोगों को डराना और उनमें फूट डालना था।

फ्रांस के विदेश मंत्री ने सोमवार को फिनलैंड में यूरोपियन आर्कटिक समिट में कहा कि यूक्रेन-पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन पर रूस का हमला यूरोप के लोगों को डराने और उनमें फूट डालने के मकसद से किया गया था।

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BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता में मदद की पेशकश की है। रूस ने यह दावा किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें