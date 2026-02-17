रूस की एक कोर्ट ने अमेरिका के एक नागरिक को कलाश्निकोव राइफलों का स्टॉक रूस से बाहर ले जाने के प्रयास के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के जिस नागरिक को सजा सुनाई गई है, उसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया। उसने दो कलाश्निकोव की बट अपने सूटकेस में रखकर मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे पर चेक-इन किया था। उसकी तरफ से इसको लेकर कस्टम में कोई घोषणा नहीं की गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि दोषी ठहराए गए अमेरिकी व्यक्ति को हथियारों की तस्करी से संबंधित आपराधिक संहिता की एक धारा के तहत दोषी पाया गया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, अमेरिकी व्यक्ति ने आंशिक तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

रूस की यात्राओं से बचने की सलाह देता है अमेरिका

अमेरिका का विदेश विभाग कई बार अपने नागरिकों से रूस की यात्राओं से बचने की सलाह दे चुका है। अमेरिका की तरफ से अक्सर आरोप लगाया जाता है कि रूसी अधिकारी अक्सर बिना किसी वजह अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। हालांकि रूस की तरफ से यह सभी आरोप हमेशा नाकारे गए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि वो सिर्फ रूसी कानून का पालन करते हैं।

