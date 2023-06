पुतिन का ‘यार’ जो बन गया अब सबसे बड़ा दुश्मन, कौन है ये वागनर चीफ प्रिगोझिन येवगेनी?

प्रिगोझिन येवगेनी ने बगावती तेवर दिखा दिए है। रूस का ये प्राइवेट आर्मी वाला लड़ाका अप पुतिन की हुकूमत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

वागनर चीफ Yevgeny Prigozhin की कहानी

रूस इस समय युद्ध लड़ रहा है, सिर्फ यूक्रेन से नहीं, अपनों से भी। इन अपनों में पहले तो सिर्फ वहां के नागरिक शामिल थे, लेकिन अब सेना भी जुड़ गई है। ये कोई रूस की आधिकारिक सेना नहीं है, यानी कि वो वाली सेना जो सामने से आकर बयान जारी करती है, जिसे टीवी पर देख लोग सलाम ठोकते हैं। इस सेना का नाम है वागनर जिसका चीफ प्रिगोझिन येवगेनी रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, कह सकते हैं कि पुतिन के लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा बन चुका है। असल में प्रिगोझिन येवगेनी ने बगावती तेवर दिखा दिए है। रूस का ये प्राइवेट आर्मी वाला लड़ाका अप पुतिन की हुकूमत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका ऐसा सोचने के अपने कारण हैं। बताया जा रहा है कि इसकी सेना ने यूक्रेन में भीषण युद्ध लड़ा, उसके कई जवान मारे गए। लेकिन ना रूस ने उन्हें कोई तवज्जो दी, ना समय रहते हथियार मिले और ना सैनिकों को मिलने वाली दूसरी जरूरतों का ध्यान रखा गया। इसी वजह से वागनर का ये चीफ नाराज हो गया। उसे लगने लगा कि सैनिक यहां मर रहे हैं और दूर बैठी पुतिन सरकार को कोई फ्रिक ही नहीं। इसी वजह से उसने अपनी यूक्रेन से सेना वापस बुलवा ली और अब पुतिन को राष्ट्रपति कुर्सी से हटाना चाहता है। कौन है ये प्रिगोझिन येवगेनी? प्रिगोझिन येवगेनी का जन्म एक जून, 1961 को Leningrad में हुआ था। शुरुआती जीवन में येवगेनी एक सफल बिजनेसमेन था। उसने उद्योगपति के रूप में ऐसी पहचान बना ली थी, सरकार का हर बड़ा मंत्री उसका करीबी था। लेकिन ये उसकी वो कहानी है जो प्रिगोझिन येवगेनी खुद बताना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बगावती तेवर दिखाने वाले इस लड़ाके की जुर्म वाली दुनिया से भी अच्छी पहचान है। बताया जाता है कि सफल उद्योगपति बनने से पहले 13 साल के करीब इसने जेल में भी काटे थे। 1980 येवगेनी की जिंदगी का वो दौर था, जब उस पर चोरी के कई आरोप लगे थे। उसी वजह से उसे 13 साल के लिए जेल जाना पड़ गया। जब उसकी रिहाई हो गई, उसने सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचने वाले कई स्टॉल खोले। इन छोटे स्टॉल्स ने उसे बड़ा उद्योगपति बनने की नींव दे दी थी। इसके बाद देखते ही देखते प्रिगोझिन नए रेस्टोरेंट की झड़ी लगा दी। उसने कई बड़े आउटलेट खुले और उसी वजह से उसकी पहचान बड़े लोगों से होने लगी। अब एक कहानी ये चलती है कि प्रिगोझिन जिस रेस्टोरेंट को चलाते थे, वहां पर लगातार रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने विदेशी मेहमानों के साथ आते थे। वहीं से शायद जान पहचान बनना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसकी कंपनी कॉनकॉर्ड को क्रेमलिन में खाना बनाने का काम मिल गया। तब से उसे पुतिन के शेफ का तमगा दे दिया गया।

पढ़ें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram