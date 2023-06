72 घंटे में यूक्रेन को पानी पिलाने का दावा करने वाले पुतिन क्यों बुरा फंस गए? जानिए रूस में चल रही बगावत की INSIDE STORY

आखिर ऐसा क्या हुआ कि वागनर आर्मी को पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ गई? सवाल ये भी कि क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू कर कोई बड़ी गलती कर दी है? क्या उनके तमाम आकलन अब गलत साबित हो रहे हैं?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो)

रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध कई महीनों बाद में जारी है। स्थिति सिर्फ इतनी बदली है कि एक बार फिर रूस कमजोर पड़ा है और यूक्रेन फिर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि रूस और यूक्रेन में जोरदार टक्कर जारी है। अब एक तरफ रूस को यूक्रेन का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ उसे अपने देश में भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। वागनर आर्मी ने रूस और रूसी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वो तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ गई है। वागनर आर्मी इसे बगावत से ज्यादा न्याय की लड़ाई बता रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वागनर आर्मी को पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ गई? सवाल ये भी कि क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू कर कोई बड़ी गलती कर दी है? क्या उनके तमाम आकलन अब गलत साबित हो रहे हैं? सबसे पहले वागनर आर्मी वाले विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। असल में रूस में एक उसकी आधिकारिक सेना है जिसका सरकार से सीधा कनेक्शन है, जो सामने युद्ध लड़ती है। जिसके सैनिक अगर मारे जाएं तो उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन दूसरी है ये वागनर आर्मी, जिसे प्राइवेट मिलिट्री आर्मी भी कहा जा सकता है। ये आधिकारिकत तौर पर ना सरकार से जुड़ी है ना रूस से इसका कोई वास्ता है। लेकिन फिर भी काम ये रूस के लिए करती है, रूस के लिए इसके सैनिक मरते हैं। यहां ये समझना जरूरी है कि रूस के लिए ये प्राइवेट आर्मी बहुत काम की है। इस आर्मी वो कोई भी सीक्रेट मिशन करवा सकती है, किसी भी युद्ध में उन्हें भेज सकती है, और फिर भी रूस की कोई जवाबदेही नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वागनर एक प्राइवेट आर्मी है, उसके किसी भी एक्शन की रूस जिम्मेदारी नहीं लेगा। बड़ी बात ये भी है कि रूस में कितने सैनिकों की मौत हुई, इसका एक डेटा रखा जाता है। लेकिन वागनर आर्मी के कितने सैनिक मरे, इसका कोई आंकड़ा जारी नहीं करना होता, रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी वजह से रूस की सरकार के लिए ये एक वैगनर आर्मी बड़ी मदद है। अब बताया जा रहा है कि इसी वागनर आर्मी के कई जवान रूस-यूक्रेन जंग में मारे गए हैं। यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भी इस वागनर आर्मी का ही हाथ है। लेकिन एक ऑडियो मैसेज जो सामने आया है, उसके मुताबिक वागनर आर्मी ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों ने असल में उन्हीं के कई सैनिकों को मार दिया है। इसी वजह से वागनर के सैनिक अब वापस रूस लौट आए हैं। उनका कहना है कि न्याय के लिए रूसी सरकार के खिलाफ भी विरोध किया जाएगा।

पढ़ें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram