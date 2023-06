LIVE: रूस में हालात बने तनावपूर्ण, पुतिन की धमकी के बाद वागनर आर्मी की दो टूक- गृह युद्ध शुरू हुआ, जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति

WAGNER ARMY का रूस में विद्रोह

रूस में तख्तापलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वागनर आर्मी की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि रूस को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। ये दावा उस समय किया गया है जब व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वागनर समूह के प्राइवेट आर्मी द्वारा किया गया “सशस्त्र विद्रोह” देशद्रोह है, और जिसने भी रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। वागनप ने टेलीग्राम चैनल के जरिए चेतावनी दी है। उस चेतावनी में कहा गया है कि पुतिन ने एक गलत विकल्प चुना और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। रूस में अब गृह युद्ध शुरू हो गया है। अब ये चेतावनी ही बताने के लिए काफी है कि रूस में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच अगर रूस में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति में पुतिन के लिए ये डबल झटका साबित होगा। एक तरफ यूक्रेन से अभी भी मुकाबला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वागनर ने चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है।

