रूस और यूक्रेन ने नए दौर की बातचीत के जरिए संघर्ष के समाधान का एक कमजोर कूटनीतिक रास्ता खुला रखा है, लेकिन इसी बीच मास्को की सेना ने कीव और देश के अन्य शहरों में बमबारी और तेज कर दी है। उधर, यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 13 हजार 500 सैनिकों को मारा है।

यूक्रेन सरकार के एक ट्वीट के मुताबिक उनकी सेना ने रूस के 81 विमान, 95 हेलीकॉप्टर, 404 टैंक, 9 यूएवी, 1279 सैन्य वाहन, 1500 तोपें, 64 एमएलआरएस, 640 सामान्य वाहन, 3 जहाज, 36 एंटी एयरक्रॉफ्ट वारफेयर सिस्टम तबाह किए हैं।

ध्यान रहे कि रूस यूक्रेन की लड़ाई खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। जेलेंस्की की सेना और लोग हार नहीं मान रहे हैं। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है पर वहां भी पुतिन का विरोध हो रहा है। लोग इतने गुस्से में हैं कि रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल पर एक समाचार कार्यक्रम के दौरान सोमवार शाम एक महिला यूक्रेन में रूस के आक्रमण का विरोध करते हुए एक पोस्टर पकड़े स्टूडियो में घुस गई।

Ukraine Ministry of Foreign Affairs tweets information on the "losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 15."#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/Xy8qvfi79b

