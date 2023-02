Russia Ukraine War: यूक्रेन की मदद कर ब्रिटिश आर्मी को कमजोर कर रहे ऋषि सुनक? पीएम के इस फैसले से सेना भी नाखुश

Russia Ukraine War: ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की घोषणा की है।

Russia Ukraine War: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। (फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले 11 महीनों से जंग जारी है। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन का मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने यूक्रेन लड़ाकू जेट देने का ऐलान किया है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस फैसले से ब्रिटिश आर्मी नाखुश है। डेली मेल के मुताबिक, यूक्रेन को आपूर्ति की जा रही बारूद और अन्य आयुध सामग्री के कारण ब्रिटिश सेना को गोला-बारूद की कमी की गंभीर समस्या हो रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि जिस तरह वे यूक्रेनी बलों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उससे ब्रिटिश सेना नाखुश है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि ये टैंक यूक्रेन को बेहतर सुरक्षा और अधिक सटीक मारक क्षमता प्रदान करेंगे। सेना का मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स यूक्रेन की सेना को रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने में काफी मदद करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक कॉल के जरिए शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की थी। इस दौरान सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वैश्विक सैन्य और राजनयिक समर्थन को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान ऋषि सुनक ने कहा था कि वो यूक्रेन को उपकरण और अतिरिक्त आर्टिलरी सिस्टम भेजेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यह कदम यूक्रेन को समर्थन बढ़ाने की ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। Also Read Russian Arms: रूस से हथियार खरीदने में भारत नंबर-1, पांच साल में खरीदे 13 बिलियन डॉलर के हथियार जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन, यूक्रेन को 14 टैंक भेज सकता है। इसके अलावा 30 AS90s ऑटोमेटिक राइफल भी भेजने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन को धन्यवाद देते हुए कहा है कि टैंक भेजने का निर्णय न केवल हमें युद्ध के मैदान में मजबूत करेगा, बल्कि अन्य भागीदारों को भी उचित संकेत देगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का हमेशा से मजबूत समर्थन था। सुनक का कहना है कि ब्रिटिश सेना का मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स कीव की सेना को रूसी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोमवार को कहा कि पूर्वी शहर बखमुत के पास भीषण लड़ाई हुई और रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। पिछले 24 घंटों में युद्धग्रस्त देश में गोलाबारी के कारण कम से कम पांच नागरिक मारे गए, वहीं कम से कम पांच अन्य नागरिक घायल हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि बखमुत के उत्तरी उपनगर परस्कोविवका में स्थिति अत्यंत गंभीर है और रूसी सेना भारी गोलाबारी के साथ क्षेत्र को निशाना बना रही है।

रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में दोनेत्स्क क्षेत्र में दर्जन भर शहरों और गांवों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की है। एक मिसाइल से अस्पताल को निशाना बनाया गया, वहीं गोलाबारी से सात घरों के साथ ही बच्चों का एक केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram