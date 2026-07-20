Odesa Port Attack: यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे एक वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले में कम से कम चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस दुखद घटना की पुष्टि की है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले कमर्शियल शिप ‘एमवी गोल्डन लियो’ पर चालक दल (क्रू) के कुल 17 सदस्य सवार थे। इनमें से 5 भारतीय नागरिक थे।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चार भारतीयों की इस हमले में जान चली गई है और एक घायल भारतीय का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है।
भारत ने जताया शोक और जाहिर किया गुस्सा
नई दिल्ली ने इस हमले पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल नागरिक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही भारत ने वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों की सख्त लहजे में निंदा की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत इस तरह के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। निर्दोष नागरिक क्रू मेंबर्स को खतरे में डालना, कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना या समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय है।”
तीन रूसी क्रूज मिसाइलों से हुआ हमला
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन की नौसेना ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर जानकारी दी कि जहाज ‘गोल्डन लियो’ तीन रूसी क्रूज मिसाइलों की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस जहाज पर भारत और सीरिया के क्रू मेंबर्स सवार थे।
यूक्रेन के समुद्री बंदरगाह प्राधिकरण के अनुसार घटना के तुरंत बाद ओडेसा बंदरगाह के पास खोज और बचाव (सर्च एंड रेस्क्यू) अभियान चलाया गया। क्रू के 17 सदस्यों में से 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
ओडेसा में रात भर हुए हमले
रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि उसकी सेना ने रात भर ओडेसा बंदरगाह स्थित ईंधन डिपो और ठिकानों पर हमले किए। ओडेसा के गवर्नर के मुताबिक, इलाके में हुए हालिया हमलों में अब तक कम से कम 28 लोगों की जान जा चुकी है।
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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकोफ से पूछा कि क्या वह कभी ऐसी बातचीत में शामिल हुए हैं, जिसमें किसी भी पल बमबारी होने का खतरा हो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह सवाल उन्होंने स्टीव विटकोफ से तब पूछा था जब वह और स्टीव विटकोफ यूरेनियम संवर्धन को लेकर बात कर रहे थे। पढ़िए पूरी खबर…