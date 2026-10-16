रूस के पूर्व में शुक्रवार को धरती जोरदार झटकों से हिल उठी। कामचटका प्रायद्वीप (Kamchatka Peninsula) के इलाके में 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर करीब 140 किलोमीटर की गहराई में था।

समाचार एजेंसी रायटर्स ने भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे इस घटना की जानकारी दी। फिलहाल भूकंप से जान-माल के नुकसान और सुनामी के खतरे को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

गहराई में आया भूकंप, नुकसान का आकलन बाकी

शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी तक मौतों, घायलों या इमारतों को नुकसान पहुंचने की कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सुनामी को लेकर भी उपलब्ध रिपोर्ट में किसी आधिकारिक चेतावनी की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में किसी बड़े नुकसान या समुद्री खतरे का दावा करना जल्दबाजी होगी।

भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों की ओर से मिलने वाली जानकारी अहम होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन के भीतर अधिक गहराई में आने वाले भूकंप का असर सतह के पास आने वाले भूकंप से अलग हो सकता है। हालांकि, नुकसान कितना हुआ है, इसका पता स्थानीय हालात और जांच के बाद ही चल सकेगा।

पहले भी कई बार कांप चुका है कामचटका

कामचटका रूस के प्रशांत महासागर से सटे हिस्से में स्थित है। यह इलाका दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं। इसकी वजह प्रशांत महासागर के आसपास मौजूद ‘रिंग ऑफ फायर’ में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है।

रूसी विज्ञान अकादमी की कामचटका भूभौतिकीय सेवा के 16 अक्टूबर के बुलेटिन के अनुसार इस भूकंप से पहले भी इलाके में कई झटके दर्ज किए गए थे। 9 अक्टूबर को शिपुन्स्की अंतरीप के पास 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद 11 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में 5.0 तीव्रता और परामुशिर द्वीप के पास 5.7 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। वहीं, 14 अक्टूबर को 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि, इन घटनाओं का शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप से सीधा संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल सबसे जरूरी है कि प्रशासन की ओर से जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखी जाए। संभावित आफ्टरशॉक, समुद्री चेतावनियों और स्थानीय इमारतों व दूसरी सुविधाओं को हुए नुकसान की जानकारी आने वाले समय में स्थिति साफ करेगी।

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दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन साल के बच्चे समेत आठ अन्य लोग घायल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में स्थित पांच मंजिला इमारत दोपहर करीब 3:30 बजे गिरी और मृतक नाबालिग बताया जा रहा है। मछली बाजार के पीछे स्थित इस जगह पर दमकल की चार गाड़ियां भेजी गईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक