अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले से पैदा हुए तेल और गैस संकट से रूस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। रूस को अपने सबसे बड़े सिंगल आयल टैक्स से प्राप्त होने वाला राजस्व अप्रैल में दोगुना होकर 9 अरब डॉलर तक पहुंचने की अनुमान है।रॉयटर्स ने अपने कैलकुलेशन से इस बात की उम्मीद जताई है।

रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। जिसको ईरान युद्ध से अप्रत्याशित लाभ होने की अनुमान जताया है। वहीं, तेल व्यापारियों का कहना है कि इस युद्ध ने हाल के इतिहास में सबसे गंभीर ऊर्जा संकट को जन्म दिया है।

फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जो वैश्विक तेल और एलएनजी प्रवाह के लगभग पांचवें हिस्से का मार्ग है। जिससे ब्रेंट वायदा की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से काफी ऊपर पहुंच गई।

रूस को प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा इनकम तेल और गैस उद्योग से होती है। इस उद्योग में वर्षों से चल रहे कर सुधार के तहत, जिसे व्यापक कर रणनीति कहा जाता है। कच्चे तेल पर निर्यात शुल्क 2024 की शुरुआत से समाप्त कर दिया गया है।

रॉयटर्स द्वारा प्रारंभिक उत्पादन आंकड़ों और तेल की कीमतों के आधार पर किए गए अनुमानों के अनुसार, रूस में तेल उत्पादन पर लगने वाला खनिज निष्कर्षण कर अप्रैल में बढ़कर लगभग 700 अरब रूबल (9 अरब डॉलर) हो जाएगा, जो मार्च में 327 अरब रूबल था। यह राजस्व पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। रूस ने पूरे वर्ष 2026 के लिए खनिज निष्कर्षण कर से 7.9 ट्रिलियन रूबल का बजट निर्धारित किया है।

अर्थव्यवस्था मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कराधान के लिए उपयोग किए जाने वाले रूस के यूराल्स कच्चे तेल की औसत कीमत मार्च में बढ़कर 77 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो अक्टूबर 2023 के बाद से उच्चतम स्तर है। यह फरवरी के 44.59 डॉलर प्रति बैरल से 73% ज्यादा थी और इस वर्ष के राज्य बजट में अनुमानित 59 डॉलर के स्तर से भी ऊपर था।

क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, जिसने तेल और गैस बाजारों की नींव हिला दी है। विभिन्न स्थानों से रूसी ऊर्जा के लिए भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फिर भी, रूस को मिलने वाले अप्रत्याशित लाभ की भी सीमाएं हैं और रूस के अर्थशास्त्रियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि 2026 एक कठिन वर्ष हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2026 में रूस का बजट घाटा 4.58 ट्रिलियन रूबल या सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था। और मॉस्को की वित्तीय स्थिति को पंगु बनाने के उद्देश्य से यूक्रेन द्वारा रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर किए गए हमलों ने भी आय में कमी लाने में योगदान दिया है और तेल उत्पादन में कटौती का खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि, रूस को होने वाले अप्रत्याशित लाभ की मात्रा अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान संकट कितने समय तक चलता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया था युद्धविराम का संदेश: NYT

अमेरिका-ईरान सीजफायर से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक्स पर मंगलवार को जो पोस्ट किया था, उसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय को पहले से थी। पाक पीएम ने यह पोस्ट व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद ही एक्स पर पोस्ट की थी। अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया। इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाशिंगटन ने युद्धविराम की घोषणा करने से पहले इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक संकेत के रूप में किया था। पढ़ें पूरी खबर।