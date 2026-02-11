भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग गई है और इसका फ्रेमवर्क भी सामने आ गया है। हालांकि फ्रेमवर्क में अमेरिका के अनुसार भारत रूसी तेल के इंपोर्ट में कटौती करने का वादा कर रहा है। जबकि भारत ने सीधे तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव इस इसपर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रूस को उम्मीद है कि इस डील का नतीजा यह होगा कि हमें (भारत-रूस संबंधों को) नुकसान नहीं होगा।

उप विदेश मंत्री पहली BRICS शेरपा मीटिंग के लिए नई दिल्ली में हैं। उनका बयान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की एनर्जी सोर्सिंग राष्ट्रीय हितों से तय होगी।

भारत-US ट्रेड पैक्ट के फ्रेमवर्क पर क्या बोले रूस के उप विदेश मंत्री?

भारत और US ट्रेड पैक्ट के फ्रेमवर्क पर रूस के उप विदेश मंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “खैर मुझे उम्मीद है कि इस डील के नतीजे का मतलब यह नहीं होगा कि हमें (भारत-रूस संबंधों को) अपने बाइलेटरल इंटरैक्शन में नुकसान हो या मुश्किलें और परेशानियां हों। ट्रेड वॉल्यूम (भारत और रूस के बीच) काफी ज़्यादा रहा है, लेकिन पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। इसलिए मुझे यकीन है कि भारत के लिए सभी के लिए जगह होनी चाहिए और सभी के साथ बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए। अमेरिका की अभी की पॉलिसी में दिक्कत यह है कि वे सब कुछ अपने लिए चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं। यह सबसे बुरा एकतरफ तरीका है।”

टैरिफ वार और BRICS पर रूस का बयान

टैरिफ वार और BRICS पर रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि एक ही ताकत का दबदबा बनाने के लिए हर तरह के टैरिफ़ और ज़बरदस्ती वाले तरीके मंज़ूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह बहुत सीधे-सीधे कह रहा हूं, क्योंकि जो हो रहा है उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं है। सर्गेई रयाबकोव ने कहा, “दूसरे देश जो मल्टीलेटरलिज़्म में यकीन करते हैं, सोचते हैं कि कोऑपरेशन और आपसी फ़ायदा ही तरक्की का रास्ता है और यह पक्का करना है कि हम मिलकर मसलों को सुलझाएं और चुनौतियों का सामना करें। इसलिए हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। हमारे पास पहले से बने सिस्टम के विकल्प होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट (व्लादिमीर) पुतिन ने कई मौकों पर कहा कि अगर रूस को डॉलर इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाता, तो हमारे पास अभी भी डॉलर होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए। हमें अपने फ़ायदे के हिसाब से काम करना चाहिए और इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। हम जो हो रहा है, उस पर बहुत साफ़-साफ़ बोलते हैं और BRICS के सदस्य और पार्टनर देश इसे पहले से जानते हैं। इसलिए किसी को BRICS से डरना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को BRICS को खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।”

सर्गेई रयाबकोव ने आगे कहा कि BRICS कभी भी एंटी-वेस्ट एंटिटी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता, अगर किसी के मन में BRICS के कैरेक्टर को एंटी-वेस्ट बनाने का कोई आइडिया आता, तो मुझे यकीन है कि ग्रुप में दरार आ जाती और हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था। सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि हम वही करते हैं जो हमें अपने लिए ज़रूरी लगता है। बनावटी रुकावटों को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें सभी एरिया में ऐसा करना चाहिए जैसे कस्टम्स, रेगुलेशन और टैरिफ ताकि सामान और इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो पक्का हो सके।

ट्रेड पर रूसी उप विदेश मंत्री

अमेरिका के दूसरे देशों से रूस के साथ ट्रेड बंद करने के लिए कहने पर सर्गेई रयाबकोव ने कहा, “यह बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। हम यूक्रेन के साथ युद्ध में नहीं हैं। हम प्रेसिडेंट के आदेश पर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत काम कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद यूक्रेन में रहने वाले रूसियों और रूसी बोलने वाले लोगों की रक्षा करना है। जो हो रहा है, उसके बारे में पश्चिमी देशों की समझ और एक्सप्लेनेशन का हमारी अपनी समझ से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए हम एक को दूसरे से जोड़ने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करते हैं और उससे खुद को अलग करते हैं। ऐसी रोक और ऐसे लिंकेज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत जैसे समझदार लोग भी इसे उतना ही समझेंगे और इसकी तारीफ करेंगे।”

भारत की BRICS प्रेसीडेंसी से रूस को क्या उम्मीदें?

भारत की BRICS प्रेसीडेंसी से उम्मीदें जताते हुए सर्गेई रयाबकोव ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि भारत सबसे अच्छी चेयरशिप में से एक होगा क्योंकि भारत में अपनी कई स्किल्स का इस्तेमाल करके काम करने की बहुत अच्छी काबिलियत है। यह सिर्फ़ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह BRICS को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने, देशों के बीच ज़्यादा पहचान दिलाने और लोगों को यह जानने के बारे में है कि BRICS क्या है और BRICS क्या कर सकता है। भारत की डिप्लोमैटिक स्किल्स, प्रोफेशनलिज़्म, इनोवेशन, मजबूत बने रहने की क्षमता और मुश्किल बवंडर और मौजूदा समय के माहौल से निपटने की क्षमता की दुनिया भर में तारीफ़ होती है। BRICS बढ़ रहा है। अब नई दिल्ली में हमारी यह पहली शेरपा मीटिंग है, जिसमें सभी पार्टनर देश फिजिकली शामिल हो रहे हैं, जो बहुत अच्छा है।"

