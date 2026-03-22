Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से युद्ध जारी है और अब रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र सुमी में पोतापिवका गांव को कब्जे में ले लिया है। इसे यूक्रेन के लिहाज से झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से नए सिरे से बातचीत कर रहे हैं।

इस मामले में रूस के रीजनल गवर्नर रादिय खबीरोव ने बताया कि रूसी हवाई सुरक्षा बलों (Air Defences) ने बाशकोरतोस्तान क्षेत्र के ऊफ़ा (UFA) शहर पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। खबीरोव ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोनों को शहर की तेल रिफाइनरियों के पास मार गिराया गया, हालांकि उन्होंने रिफाइनरियों के नाम नहीं बताए।

यूक्रेन लगातार कर रहा बाशकोरतोस्तान पर हमला

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ड्रोन के मलबे से शहर के एक जिले में निर्माणाधीन इमारत में मामूली आग लग गई। बता दें कि यूराल पर्वत श्रृंखला में स्थित बाशकोरतोस्तान को यूक्रेन लगातार निशाना बनाता रहा है। इसकी राजधानी ऊफ़ा, रूस-यूक्रेन सीमा से लगभग 1,400 किमी (870 मील) दूर स्थित है।

नए दौर की बातचीत शुरू

एक तरफ युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है, तो दूसरी ओर इस युद्ध का समाधान निकालने के लिए यूक्रेन और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने शनिवार को फ्लोरिडा में नए दौर की बातचीत शुरू की है, जिसका मकसद युद्ध को खत्म करना है। खबरें ये भी हैं कि अगले एक दो दिनों में इस पर विस्तार से बात होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रूसी प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे।

यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर लिखा, “हमने बातचीत के ट्रैक के भीतर प्रमुख मुद्दों और अगले कदमों पर चर्चा जारी रखी। व्यावहारिक परिणामों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृष्टिकोणों को एक समान करने पर विशेष ध्यान दिया गया।” बता दें कि रूस और यूक्रेन के वार्ताकार इस साल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अमेरिका की मध्यस्थता में दो बार और पिछले महीने जिनेवा में एक बार मिल चुके हैं। मॉस्को और कीव कैदियों की अदला-बदली पर तो सहमत हुए, लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है।

अमेरिका ने बताया ‘सकारात्मक’

व्हाइट हाउस ने इस नवीनतम बातचीत की बैठक को सकारात्मक बताया है, जिसमें चर्चा एक व्यापक शांति समझौते के करीब पहुंचने के लिए बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने और सीमित करने पर केंद्रित थी। यूक्रेन के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी उमेरोव और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रविवार को भी बातचीत होगी।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत अब रूस से तेल का आयात बढ़ा रहा है। रूस से चीन जा रहे 7 तेल टैंकरों ने भारत की तरफ रुख कर लिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ‘एक्वा टाइटन’ जहाज के 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कच्चा तेल भरा है, जिसे इसने जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से लोड किया था। ये टैंकर रूस से चीन के लिए निकला था, लेकिन अचानक समुद्र में यू टर्न ले लिया और 21 मार्च तक भारत पहुंच… पढ़िए पूरी खबर