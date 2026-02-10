विदेश में भारतीय छात्रों द्वारा की गई शिकायतों में से 50 प्रतिशत रूस से संबंधित हैं। विदेश मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय छात्रों द्वारा विश्व स्तर पर दर्ज की गई शोषण और नस्लीय भेदभाव की सभी शिकायतों में से 50% से अधिक शिकायतें रूस से आती हैं, जिसमें मॉस्को सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 196 देशों में भारतीय छात्रों ने शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव की लगभग 350 शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें से 200 से अधिक शिकायतें अकेले रूस से आईं। दूसरे नंबर पर फ्रांस का स्थान रहा जहां 97 शिकायतें दर्ज की गईं।

रूस में भारतीय छात्रों के साथ बढ़ा भेदभाव

रूस में पढ़ रहे अधिकांश भारतीय मेडिकल छात्र राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु राज्यों से आते हैं। अपेक्षाकृत कम ट्यूशन फीस और आसान प्रवेश प्रक्रियाओं के कारण रूस भारतीय छात्रों, विशेष रूप से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बना हुआ है। हालांकि, भेदभाव की बढ़ती शिकायतों ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पिछले तीन सालों में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है – 2023 में 68 शिकायतें थीं जो 2024 में 78 हो गईं और फिर 2025 में बढ़कर 201 हो गईं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रूस में रह रहे भारतीय छात्रों ने बताया कि उनके साथ अक्सर दूसरे देशों के छात्रों द्वारा भेदभाव किया जाता है। कुछ छात्रों ने तो विश्वविद्यालयों द्वारा मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है, जिसमें मामूली मुद्दों या उल्लंघनों पर निष्कासन की धमकियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से प्रतिशोध के डर या वीजा और इमिग्रेशन संबंधी जटिलताओं के कारण उनकी कई शिकायतें आधिकारिक माध्यमों तक नहीं पहुंच पातीं।

भारतीय छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव

विदेशी मेडिकल स्नातक संघों के सदस्यों ने भी रूस में भारतीय छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार और संस्थागत समर्थन की कमी को स्वीकार किया। शिकायतों को शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। छात्र चुपचाप पीड़ा सहते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय अक्सर उन्हें दरकिनार कर देते हैं। दावों के मुताबिक, रूसी नियमों के अनुसार प्रत्येक संस्थान में विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 200 तक सीमित है लेकिन कुछ विश्वविद्यालय 1200 से अधिक छात्रों को प्रवेश देते हैं और बाद में उन्हें निष्कासित कर देते हैं।

इन मुद्दों के कारण हाल के वर्षों में रूस को चुनने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कम से कम 50% की गिरावट आई है। इसके अलावा, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और शैक्षणिक अनिश्चितता के कारण भारतीय छात्रों की रूस में एमबीबीएस करने में रुचि कम हो गई है।

इस बीच, विदेश में शोषण और नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे भारतीय श्रमिकों और छात्रों के बारे में हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि शिक्षा और छात्र कल्याण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों और दूतावासों में अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा, “हमारे दूतावास विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं और उन्हें वहां रहने के दौरान आने वाली चुनौतियों और खतरों के बारे में जानकारी देते हैं। दूतावास प्रमुख और वरिष्ठ दूतावास अधिकारी अपने-अपने मान्यता प्राप्त देशों में स्थित विदेशी शिक्षण संस्थानों का दौरा करते हैं ताकि भारतीय छात्रों और छात्र संघों से बातचीत कर सकें।”

