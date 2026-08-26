न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को होने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि शहर के पास किसी ‘निजी’ कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं।
भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और शनिवार को ‘यूनिवर्सल वननेस’ कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों को संबोधित करने वाले हैं।
आरएसएस मुखिया भागवत के न्यूयॉर्क पहुंचने के कुछ घंटे बाद मंगलवार को प्रेस वार्ता में ममदानी ने कहा, “मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं।”
भारत को एक “बहुलतावादी समाज” के रूप में देखा है
आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर ममदानी ने कहा कि वह भारत की ऐसी तस्वीर के साथ बड़े हुए हैं, जिसमें भारत को एक “बहुलतावादी समाज” और “धर्मनिरपेक्ष गणराज्य” माना जाता था। उनके मुताबिक, इस सोच में भारत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए “अपनापन” और जगह होने की बात थी। उन्होंने कहा कि इसलिए “किसी भी देश के बहिष्कारवादी सोच पर आधारित आंदोलन का बढ़ना बेहद परेशान करने वाला है।”
उन्होंने आगे कहा, “इसलिए मैं खुद को इसके गहरे विरोध में पाता हूं। सिर्फ एक भारतीय-अमेरिकी के रूप में ही नहीं, बल्कि ऐसे शहर के मेयर के रूप में भी, जो हर व्यक्ति के अपनेपन में गहरा विश्वास रखता है, चाहे उसका रंग, उसकी मान्यता, उसका धर्म, उसका विश्वास कुछ भी हो और वह कहीं से भी आया हो…।”
न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर कई अंतरधार्मिक और नागरिक अधिकार संगठनों ने भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम के विरोध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस प्रतिष्ठित आयोजन स्थल से कार्यक्रम रद्द करने की अपील की। हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क समेत कई संगठनों ने कार्यक्रम का विरोध किया।