Romania-Moldova Unification: रोमानिया की संसद के निचले सदन ने एक खास नियम के तहत उस बिल को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें रोमानिया और उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा को मिलाकर एक करने यानी ‘महा-गठबंधन’ की बात कही गई है। तय समय सीमा के भीतर इस पर चर्चा न हो पाने के कारण यह बिल अपने आप पास मान लिया गया।

बता दें कि रोमानिया की संसद में एक प्रक्रिया होती है जिसे ‘मौन स्वीकृति’ कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई सदन तय समय के भीतर किसी बिल पर चर्चा या फैसला नहीं कर पाता, तो उसे वहां से पास मान लिया जाता है।

सीनेट के पास जाएगा बिल

निचले सदन से आगे बढ़ने के बाद अब यह बिल रोमानिया के ऊपरी सदन (Senate) के पास जाएगा, जिसके पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार है, मतलब ये कि यह बिल अभी कानून नहीं बना है।

क्यों उठ रही है दोनों देशों को एक करने की मांग?

रोमानिया और मोल्दोवा का इतिहास, भाषा और संस्कृति एक जैसी रही है। दोनों विश्व युद्धों के बीच के दौर में वर्तमान मोल्दोवा का एक बड़ा हिस्सा रोमानिया का ही भाग था लेकिन साल 1940 में सोवियत संघ ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे ‘मोल्दावियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक’ बना दिया था।

बिल किसने पेश किया और इसमें क्या है?

यह बिल रोमानिया की एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी पार्टी ‘S.O.S. România’ की तरफ से पेश किया गया है। इस बिल में मांग की गई है कि रोमानिया की संसद मोल्दोवा के साथ विलय का फैसला करे। इसमें मांग की गई है कि सरकार तुरंत मोल्दोवा की राजधानी कीशिनेव के अधिकारियों से इस मुद्दे पर आपातकालीन बातचीत शुरू करे।

एक मांग ये भी की गई है कि इस फैसले की जानकारी अमेरिका, नाटो (NATO), संयुक्त राष्ट्र (UN) और यूरोपीय संघ (EU) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दी जाए।

सरकार को क्यों है इस पर आपत्ति?

रोमानिया की सरकार ने इस बिल पर असहमति जताई है। सरकार का कहना है कि रोमानिया की प्राथमिकता अभी मोल्दोवा को यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य बनाने में मदद करना है। सरकार के मुताबिक, संसद इस तरह से एकतरफा बातचीत या संधि करने का आदेश सरकार को नहीं दे सकती।

इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस तरह का एकतरफा कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों और खुद देश के संविधान के खिलाफ जा सकता है। गौरतलब है कि रोमानिया का ऊपरी सदन साल 2023 में भी ठीक ऐसा ही एक बिल खारिज कर चुका है।

क्या कहते हैं दोनों देशों के बड़े नेता?

हालांकि इस मुद्दे पर दोनों देशों के मुख्य नेताओं ने भी कभी-कभार बात की है। रोमानिया के पूर्व प्रधानमंत्री इली बोमझान ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि अगर इस मुद्दे पर जनमत संग्रह हुआ, तो वह विलय के पक्ष में वोट देंगे। मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने भी कहा है कि वह जनमत संग्रह में इसका समर्थन करेंगी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनका मुख्य लक्ष्य मोल्दोवा को यूरोपीय संघ (EU) में शामिल कराना है।

वेनेजुएला भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 971 लोग घायल हैं। राजधानी काराकास समेत कई एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं और मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। पूरे देश में इस समय इमजरेंसी घोषित हैं, जगह-जगह राहत-कार्य चल रह है। कई देश भी वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आए हैं, भारत ने भी सहायत करने की बात कही है। पढ़िए पूरी खबर…