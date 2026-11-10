ईरान के साथ चल रहे जंग खत्म करने के विकल्पों पर विचार कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायल के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार संपर्क में हैं और वे उनसे ईरान पर फिर से हमला करने का आग्रह कर रहे हैं।

फाइनेंशियल टाइम्स की खोजी रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू, ट्रंप से ईरान पर फिर से हमले करने को कह रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया, “नेतन्याहू उन्हें (ट्रंप) को हर दिन फोन करते हैं।”

‘नेतन्याहू रोजाना कर रहे फोन’

बातचीत की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, “नेतन्याहू, ट्रंप को रोजाना फोन करते हैं और फिर से जंग शुरू करने का आग्रह करते हैं। वहीं जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर या बाहर जंग नहीं चाहते, वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।”

रिपोर्ट में बताया गया कि यह राजनयिक दबाव ऐसे समय में आया है जब क्षेत्रीय अरब अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति से कूटनीति अपनाने और जंग खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। ट्रंप से की जा रही ये अपीलें ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब ईरान को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना लगातार छोटे स्तर के सैन्य अभियान चला रही है। गौरतलब है कि 3 नवंबर और 6 नवंबर को अमेरिकी मिसाइलों ने केशम द्वीप को निशाना बनाया था।

ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बोलते समय 6 नवंबर को केशम द्वीप पर हुए हमलों का सीधे तौर पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अलग सैन्य अभियान की पुष्टि की। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम छोटे हमले करते हैं, लेकिन वे असरदार होते हैं। उन्होंने विमान-रोधी जैसा कुछ बनाया था, जिसे हमने करीब 15 मिनट या शायद 5 मिनट में नष्ट कर दिया।”

कैपिटल हिल में खोया बहुमत

ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के नेतन्याहू की कोशिशों को तब और बल मिला, जब एक राजनीतिक बदलाव के कारण चल रहा युद्ध मुख्य मुद्दा बन गया। इस कारण ट्रंप की पार्टी ने कैपिटल हिल में अपना विधायी बहुमत खो दिया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय चुनावों के बाद एक ऐसी राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन गई है, जिसमें लिकुड़ नेता गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहे हैं। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री को देश के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा रहा है।

नेतन्याहू और ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी की थी बात

राजनयिक रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने पिछले हफ्ते ईरान से जुड़ी रणनीतियों पर बात की थी। अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों ने ‘एक्सियोस’ (Axios) जानकारी दी कि यह बातचीत स्पष्ट और सीधी थी। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप से आग्रह किया था कि वे मिडटर्म चुनावों के रिजल्ट के तुरंत बात सैन्य हमला करें, हालांकि प्रशासन ने राजनयिक बातचीत को जारी रखने का विकल्प चुना।

मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी को मिले बड़े झटके और ईरान में हाल ही में अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ आगे और हमले की संभावना कम है। सोमवार को व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “सैन्य रूप से ईरान करीब खत्म हो चुका है। हम बस यथास्थिति बनाए रख रहे हैं।”

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से की थी बंद कमरे में बैठक

ट्रंप की ये टिप्पणियां उनकी और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद के बीच बंद कमरे में हुई एक बैठक के बाद आई, जिसमें उन्होंने जंग को सुलझाने के उद्देश्य से तैयार किए गए मौजूदा मसौदे पर बात की। समझौते के ढांचे के तहत ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से होकर कमर्शियल जहाजों की बिना रोक-टोक आवाजाही की गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते अमेरिका ईरानी पोर्ट्स पर लगे अपने नेवी प्रतिबंधों को हटा ले। इसके अलावा, ईरान के अधिकारी ने अपने फ्रीज किए गए विदेशी भंडार को वापस करने और जटिल परमाणु मुद्दे से जुड़े अंतिम समझौते पर बातचीत को औपचारिक रूप से फिर से शुरू करने की मांग की है।

फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, कतर के पीएम उन प्रमुख अरब नेताओं में एक थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस से वार्ता जारी रखने और ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य अभियान शुरू न करने का आग्रह किया था। इस कूटनीतिक पहल में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन भी शामिल थे।

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इजरायल के पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट ने रविवार को सरकार बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगियों से संपर्क किया। आइजनकोट ने कहा, “हम आपातकाल की स्थिति में हैं और इजरायल के लिए एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां से वापसी संभव नहीं है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें