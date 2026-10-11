श्रीलंका की रसमणिक्कम योगलक्ष्मी अपने बड़े बेटे की खबर का इंतजार कर रही हैं। उनका 24 साल का बेटा सिवरासा अनोजन सऊदी अरब की जेल में बंद है। उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उसका कसूर एक फेसबुक कमेंट बताया जा रहा है, जो उसने श्रीलंका में धर्म को लेकर हुई एक ऑनलाइन बहस के दौरान किया था। आरोप है कि उसने उस दौरान पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था।

एक सोशल मीडिया बहस से शुरू हुआ यह मामला अब दो देशों, कूटनीतिक बातचीत, धार्मिक नेताओं और कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। श्रीलंका के कलमुनाई का रहने वाला अनोजन हिंदू है और सऊदी अरब में मजदूरी करता था। शुरुआत में उसे पांच साल जेल की सजा और 30 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। परिवार को 28 सितंबर के बाद से अनोजन का कोई फोन नहीं आया है।

सिवरासा अनोजन की मौत की सजा ने पूरे श्रीलंका को झकझोर दिया है। सरकार ने भी सिवरासा के परिवार को आश्वासन दिया है कि वो उनके बेटे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने भी सिवरासा को माफ करने के लिए गुहार लगाई है।

सनथ जयसूर्या ने एक्स पर लिखा, “श्रीलंकाई होने के नाते, हम अपने धर्म या जातीयता से ऊपर उठकर एकजुट हैं। हम सऊदी अरब की सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि वे मानवीय आधार पर हमारे साथी श्रीलंकाई, सिवरासा अनोजन को माफ करने पर विचार करें।”

Release Sivarasa Anojan! https://t.co/q0s2EASyVi — Karti P Chidambaram (@KartiPC) October 11, 2026

वहीं, दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता कार्ति चिदबंरम ने भी सिवरासा अनोजन की रिहाई की मांग की है। कार्ति चिदंबरम ने लिखा, “सिवरासा अनोजन को रिहा करो!”

बता दें, सिवरासा अनोजन मुश्किल से एक साल पहले ही बैटरी फैक्ट्री में बतौर टेक्निकल इंजीनियर काम करने के लिए सऊदी अरब शिफ्ट हुए थे। मगर सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अब वो अपने मौत की कगार पर खड़े हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जून के आखिरी दिनों में श्रीलंका में हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ। जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें हिंदू तीर्थयात्रियों के पीछे चल रहे एक युवक को कुत्ते को लात मारते हुए दिखाया गया था। बताया गया कि वह युवक मुस्लिम था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

इसी बहस के दौरान एक यूजर ने हिंदू देवी-देवता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इसके जवाब में अनोजन ने तमिल भाषा में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी कर दी। हालांकि, सिवरासा अनोजन ने कुछ ही समय बाद अपना कमेंट हटा दिया और माफी मांगते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया, लेकिन तब तक किसी ने उसके मूल कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया और शिवरासा के कंपनी वालों को भेज दिया।

सिवरासा अनोजन को इसके बाद जुलाई में हिरासत में लिया गया। इस दौरान उन्हें देश की साइबर क्राइम नियम के तहत पांच साल की सजा और आठ लाख यूएस डॉलर का जुर्माना ठोक दिया गया। मामला यहीं नहीं थमा। पिछले महीने सरकारी वकीलों ने सिवरासा अनोजन पर शरिया कानून के तहत मुकदमा चलाने की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को मंजूरी दे दी और फिर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई।

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सऊदी अरब की एक अपीलीय अदालत ने फेसबुक पर एक टिप्पणी के मामले में 24 वर्षीय श्रीलंकाई प्रवासी मजदूर अनोजन शिवरासा को ईशनिंदा का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल अनोजन के परिवार को झटका दिया है, बल्कि श्रीलंका के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।



