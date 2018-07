इमरान खान की पूर्व पत्नी ने पोस्ट की ‘दाढ़ी वाली’ फोटो, भड़क गए मुफ्ती

पाकिस्तान के आम चुनाव में अहम किरदार बनकर उभर रहे पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को सबसे तगड़ा हमला अपनी पूर्व पत्नी रेहम खान से झेलना पड़ रहा है। रेहम खान का आरोप है कि इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता कार्यकर्ता उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। रेहम खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली। इस तस्वीर में रेहम दाढ़ी में दिख रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा, “तो थोड़ी देर पहले मुझे एक पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला, मैंने कहा- हो सकता है मैं अपना चेहरा नहीं ढक पाऊं, लेकिन मैं दाढ़ी बढ़ा सकती हूं।” रेहम खान ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, “डियर पीटीआई…अपने किताब के कवर को एडिट करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है…मुझे मदद चाहिए। रेहम खान के इस ट्वीट पर नजर पर पड़ी जिम्बाब्वे के एक मुस्लिम धर्मगुरु की। इस मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, “मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया हूं, ना ही यहां की राजनीति में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन एक चीज मैं जो जानता हूं कि वो ये है कि कैपटाउन का एक लेजर क्लिनिक आपकी समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है।”

So a while ago I was offered to join a party. I said I might not be able to cover my face but I could grow a beard..looks rather fetching on me. pic.twitter.com/URXyfJc0jL

— Reham Khan (@RehamKhan1) June 29, 2018