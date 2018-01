VIRAL VIDEO: बैग छीनकर भागना चाहते थे बाइक सवार, लड़कियों ने गिराकर जमकर पीटा

सोशल मीडिया में एक महिला का वीडियो उसके बहादुरी के कारनामे की वजह से छाया हुआ है। वायरल वीडियो में महिला ने उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे बाइक सवारों को ना सिर्फ नाकामयाब कर दिया बल्कि उनकी जमकर पिटाई भी की। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक स्थानीय इलाके का है। यहां अपनी सहयोगी के साथ जा रही महिला का बाइक सवारों ने बैग छीनने की कोशिश की लेकिन बैग पर मजबूत पकड़ होने पर बाइक के पीछे बैठा स्नैचर इसमें कामयाब नहीं हो पाया। कुछ ही दूरी पर दोनों स्नैचर भी जमीन पर गिर गए। इस दौरान महिला ने तेजी से दौड़कर स्नैचरों को पकड़ और उनकी खूब पिटाई की। हालांकि बाद में एक भागने में कामयाब हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। महिला की बहादुरी पर यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Woman in Rawalpindi beats two robbers who tried to snatch her purse. Love it very timely and brave action pic.twitter.com/pIoZCUDmQA

Yeah but everyone is not brave like her… one has to think several things like God forbid gun na hou

— FM (@Farihaqau) January 19, 2018