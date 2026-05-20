देशभर में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई जो एक हफ्ते से भी कम समय में की गई दूसरी बढ़ोतरी है। पिछले शुक्रवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोत्तरी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। इस मुद्दे पर बात करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकतर बड़े देशों ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं।
दक्षिण कोरिया पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “आप सभी दक्षिण-पश्चिम एशिया की स्थिति से अवगत हैं। महाशक्तियों में गिने जाने वाले अधिकांश अमीर और बड़े देशों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। कहीं कीमतें 50%, कहीं 48% तक बढ़ गई हैं लेकिन हमारे देश में तीन-चार दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में केवल 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। यह संकट है और दुनिया के अधिकांश देश इससे प्रभावित हैं और भारत इस संकट में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 32 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने में सक्षम है।”
रक्षामंत्री ने कहा, “पहले हमें जो भी चाहिए होता था हम दूसरे देशों से आयात करते थे। आज स्थिति बदल गई है। साल 2014 से पहले, भारत में सिर्फ इतना रक्षा उत्पादन होता था कि लगभग 1000 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पाद किसी न किसी तरह निर्यात हो जाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं जिसमें हथियार प्रणालियाँ और अन्य सभी चीजें शामिल हैं, हम 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहे हैं। आज भारत की नीति प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय है।”
विपक्ष आज भी उतना ही हिंसक है- राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा, “इतना समय बीत चुका है, विपक्ष इतना हिंसक है और आज भी उतना ही हिंसक है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है; ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन, आज तक कोई भी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाया है। 25 करोड़ से अधिक भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।”
मोदी-मेलोनी के ‘मेलोडी’ वीडियो पर बोले राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को टॉफी देने पर उन्होंने तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे, ये नेतृत्व नहीं नौटंकी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें