सिंगापुर में बीजेपी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना- शांति के बारे में नहीं सोचती पार्टी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त सिंगापुर और मलेशिया के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को अपने दौरे की शुरुआत सिंगापुर की कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ से मुलाकात करने के साथ की। इस मीटिंग में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी समाज का धुव्रीकरण कर रही है, वह शांति स्थापित करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। सीईओ के साथ अर्थव्यवस्था, नौकरी के अवसर और निवेश के मुद्दों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘हम सोसायटी को ऐसे सिस्टम की तरह देखते हैं, जिसमें संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो वह शांति स्थापित करने को लेकर ज्यादा नहीं सोचती। उसके द्वारा समाज का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक प्रतीत होता है।’

इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों से काफी बड़ी संख्या में लोग स्थानांतरण कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है। हम चाहते हैं कि शांति के साथ परिवर्तन किया जाए। ऐसा परिवर्तन हो, जिसमें सभी लोग एकसाथ हों।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, ‘साल 2012 में हमें बड़े तूफान का सामना करना पड़ा था। 2012 से 2014 के बीच सिस्टम अस्थिर हो गया था, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम एक नई कांग्रेस पार्टी आपके सामने रखेंगे।’

We are seeing the biggest migration of rural people in India. We have challenges. Broadly our view is we want a peaceful transition, a transition that carries everybody together. : Congress President Rahul Gandhi #RGinSingapore @sampitroda @milinddeora pic.twitter.com/rp4RgFKiZS — Congress (@INCIndia) March 8, 2018

We faced a storm in 2012. Between 2012 and 2014 the system was destabilized and we saw the consequences. We have a clean slate now, and a new opportunity. We will present you with a new Congress Party that envisions the values you were born with. #RGinSingapore pic.twitter.com/3Fy4RLkZbk — Congress (@INCIndia) March 8, 2018

We see society as a system that has to be kept in balance. The BJP on the other hand is less concerned about peace and tranquility. We see very serious dangers of polarising society and risks arising from them. #RGinSingapore pic.twitter.com/yAfFV4TJPm — Congress (@INCIndia) March 8, 2018

कंपनी के सीईओ के साथ बैठक करने के बाद राहुल गांधी ने बलेस्टायर रोड स्थित सिंगापुर इंडियन एसोसिएशन का दौरा किया। यह एसोसिएशन साल 1923 में स्थापित किया गया था। यहां राहुल गांधी ने कमला क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद अन्य लोगों से बातचीत भी की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘अगले तीन दिनों में मैं भारतीय समुदाय से मुलाकात करूंगा। मैं सिंगापुर के व्यापार जगत के भारतीय लीडर्स और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी मिलूंगा। इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्रीी ली हसैन और मलेशिया के पीएम नजीब रजाक से भी मुलाकात करूंगा।’ बता दें कि राहुल गांधी 10 मार्च तक सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। वह 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहेंगे, उसके बाद मलेशिया जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App