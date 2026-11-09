अमेरिका के सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। इस घटना पर अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता प्रमिला जयपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नस्लवादी और नफरत फैलाने वाला प्रदर्शन बताते हुए कहा कि दिवाली मनाने वाले समुदाय को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।

जयपाल ने रविवार को पत्रकार जोनाथन चो की ओर से साझा किए गए एक वीडियो को रीपोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। वीडियो में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जेक लैंग और थॉमस एलन दिवाली समारोह में घुसते और पोस्टर दिखाते नजर आ रहे हैं। पोस्टरों पर ‘सभी डॉटहेड्स को निर्वासित करो’ और ‘ईसाइयों की जगह हिंदुओं को बसाना बंद करो’ जैसे नारे लिखे थे।

I am beyond disgusted by this vile and racist display. Diwali is an important holiday and our community should feel safe to celebrate it. This hateful display has no place in our city or this country. https://t.co/BK5PXgAw97 — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) November 8, 2026

प्रमिला जयपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”इस घृणित और नस्लवादी प्रदर्शन से मुझे बेहद नाराजगी है। दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हमारे समुदाय को इसे सुरक्षित माहौल में मनाने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की नफरत भरी हरकतों की हमारे शहर या देश में कोई जगह नहीं है।”

भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय जैन भूटोरिया ने भी इस घटना की आलोचना की। उन्होंने इसे नफरत और कट्टरता का प्रदर्शन बताया। भूटोरिया ने एक्स पर लिखा कि सिएटल में शांतिपूर्ण दिवाली समारोह में इस तरह के पोस्टर लेकर पहुंचना अस्वीकार्य है।

Absolutely disgusting.

Jake Lang and Thomas Allen storming a peaceful Diwali celebration in Seattle with signs reading “Deport All Dot Heads” and “Stop Hindu Replacement of Christians” is pure hate and bigotry.

Diwali is a festival of light, family, and joy — not a threat.… https://t.co/OdLNegOihS — Ajay Jain Bhutoria (@ajainb) November 8, 2026

उन्होंने कहा कि दिवाली रोशनी, परिवार और खुशियों का त्योहार है, कोई खतरा नहीं। हिंदू अमेरिकियों और भारतीय प्रवासियों को नस्लीय गालियों और साजिश से जुड़े नारों के जरिए निशाना बनाने की देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी को अपनी सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों को स्वतंत्र रूप से मनाने का अधिकार है।