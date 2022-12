Putin Talked Jinping: जिनपिंग का हाथ थामकर पश्चिम को काउंटर करना चाहते हैं पुतिन, बोले- हमें एकजुट रहना होगा

Putin Talked Jinping: रूस ने ताइवान मामले पर शी जिनपिंग का खुले तौर पर समर्थन किया था।

Putin Talked Jinping: रूसी राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हुए। (फोटो सोर्स: File/AP)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram