Hamza Burhan News: पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एक कॉलेज के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर कई गोलियां बरसाईं। इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बुरहान को केंद्र सरकार ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। एक आधिकारिक अधिसूचना में सरकार ने कहा था, “अरजुमंद गुलजार डार उर्फ ​​हमजा बुरहान उर्फ ​​डॉक्टर, उम्र 23 साल खरबतपोरा, रत्नीपोरा, पुलवामा का रहने वाला है और अल बदर का सहयोगी सदस्य है, जो UAPA के तहत नामित एक आतंकवादी संगठन है।”

हमजा बुरहान कौन है?

पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके के खरबतपोरा में जन्मा बुरहान बुरहान ने हाईयर एजुकेशन के बहाने 2017 में पाकिस्तान पहुंचा था। हालांकि, वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हो गया और जल्द ही संगठन में कमांडर के पद तक पहुंच गया। बाद में वह कश्मीर लौट आया और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें विचारधारा सिखाने में शामिल हो गया। दक्षिण कश्मीर में, बुरहान ने पुलवामा से लेकर शोपियन तक अपना नेटवर्क फैलाया।

पुलवामा अटैक में 40 CRPF जवान शहीद हुए थे

साल 2019 में पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अदील अहमद डार नाम के आतंकवादी ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षाकर्मियों के काफिले को विस्फोटकों से भरी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। यह हमला पुलवामा के लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

पहले भी कई आतंकी मारे गए

बुरहान की हत्या ऐसे समय में हुई, जब हाल के दिनों में आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े कमांडरों पर लगातार रहस्यमय हमले हो रहे हैं। पिछले महीने, पहलगाम हमले की पहली बरसी से कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैय्यबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा को लाहौर में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। मार्च में, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की पाकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

एक साल पहले लश्कर-ए-तैय्यबा के एक शीर्ष आतंकी अबू कतल को पाकिस्तान के झेलम (सिंध) में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कतल 2024 के रियासी हमले में शामिल था जिसमें नौ लोग मारे गए थे।

पुलवामा-गोरखनाथ मंदिर के हमलावरों ने ई-कॉमर्स साइट्स

पुलवामा हमला फरवरी 2019 और गोरखनाथ मंदिर पर हमला अप्रैल 2022 में हुआ था। पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों में ऑनलाइन भुगतान सेवाओं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लिकेशन और क्राउडफंडिंग साइट्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…