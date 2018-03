फिर हुआ इमरान खान का तलाक, 10 महीने पहले रेहम से की थी शादी

पाकिस्‍तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने एक बार फिर तलाक ले लिया है। उन्‍होंने 10 महीने पहले ही रेहम खान से निकाह किया था। इमरान की पार्टी के प्रवक्‍ता ने कहा है कि तलाक आपसी रजामंदी से हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी, जो तलाक तक जा पहुंची। इमरान की पार्टी के एक बड़े नेता ने मीडिया के लिए बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए मीडिया कोई ऐसी-वैसी बात नहीं फैलाए।

22 सितंबर को वरिष्‍ठ पत्रकार आरिफ निजामी ने टीवी पर एक चर्चा के दौरान कहा था कि इमरान खान रहमान से शादी करने के फैसले पर अफसोस कर रहे हैं। उन्‍होंने यह भी कहा था कि उनकी शादी टूटने वाली है। उन्‍होंने दावा किया था कि दोनों का रिश्‍ता इस कदर बिगड़ चुका है कि अब पटरी पर लौट नहीं सकता। इसके अगले ही दिन इमरान ने इसे अफवाह करार दिया था। उन्‍होंने ट्वीट कर कहा था कि मीडिया ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करे। (फोटो गैलरी देखें)

This is a painful time for me & Reham & our families. I would request everyone to respect our privacy. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 30, 2015

I have the greatest respect for Reham’s moral character & her passion to work for & help the underprivileged. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 30, 2015

Reports & speculation about financial settlements are absolutely false and shameful. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 30, 2015



