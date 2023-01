Khalistani Attack in Australia: कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में पैर पसार रहे खालिस्तानी? भारतीयों पर हमला, पांच जख्मी

बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो शेयर कर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आसामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का भारतीयों पर हमला (फोटो- एएनआई )

Pro-Khalistan Forces: ऑस्ट्रेलिया (Australia) में खालिस्तानियों (Khalistani) की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खालिस्तानियों का एक समूह भारतीयों के साथ सड़क पर मारपीट करता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने घटना का वीडियो शेयर करके इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों का इलाज चल रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। तिरंगा हाथ में लिए लोगों पर रोड से किया हमला खालिस्तानियों के इस हमले में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वीडियो में देखा गया कि एक समूह ने खालिस्तानी झंडा फहराया और जिन लोगों के हाथ में भारत का तिरंगा था उन पर रोड से हमला कर दिया, जिस कारण 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बीजेपी नेता ने की सख्त एक्शन की मांग बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो शेयर कर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आसामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता हूं। असामाजिक तत्व जो इन गतिविधियों से देश की शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाना चाहिए।” Also Read Hurriyat Conference: कश्मीर में अलगाववादियों को बड़ा झटका! NIA ने कुर्क किया हुर्रियत का दफ्तर

वहीं, विक्टोरिया पुलिस ने बताया कि हिंसक हमले के बाद अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की उम्र 30 साल के आसपास है और उन्हें उनके इस व्यवहार के लिए पेनल्टी नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पांचों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले मंदिरों में की गई थी तोड़फोड़ इससे थोड़े समय पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारों के साथ मेलबर्न में स्थित तीन मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। कैनबरा स्थित भारतीय दूतावास ने घटना का कड़ा विरोध किया था और इसे भारतीय समुदाय के बीच दुश्मनी और कलह को बढ़ावा देने का प्रयास करार दिया था। भारतीय मिशन ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से संकेत मिलते हैं कि खालिस्तान समर्थक तत्व ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram