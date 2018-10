दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्री मलूसी जिगाबा ने कहा कि उनका फोन हैक होने के बाद मौजूद पोर्न वीडियो लीक हो गया था। इस वीडियो की बदौलत उन्हें ब्लैकमेल किया गया। पूर्व वित्त मंत्री जिगाबा ने कहा कि 2016 और 2017 के बीच उनका फोन हैक हो गया था। उसमें एक पोर्न वीडियो था, जो उन्हाेंने खुद और पत्नी के लिए रखा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टि्वटर पर एक पोस्ट कर उन्होंने अपने परिवार से क्षमा मांगी है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने 1,30,000 फॉलोअर को कहा, “मेरी पत्नी और मैं इस घटना से काफी दुखी हैं। एक वीडियो जो सेक्सुअल नेचर का है, हमने अपने देखने के लिए बनाया था। लेकिन 2016-17 के दौरान मेरा फोन हैक हो गया था और अब यह वीडियो राजनीतिक हस्तियों के बीच वायरल हो रहा है।”

जिगाबा ने आगे कहा, “मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। खासकर मैं अपने बच्चों, अपनी मां, ससुरालवालों और दक्षिण अफ्रीका की जनता, जिन्हें काफी दुख हुआ है, से क्षमा मांगता हूं।” जिगाबा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कथित तौर पर ब्लैकमेल करने वालों के प्रयास को असफल कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, “31 मार्च 2107 को मुझे वित्त मंत्री बनाए जाने के बाद इस वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल किया गया और पैसे मांगे गए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारे देश में यह सवाल उठेगा कि क्या इस तरह के वीडियो जो दूसरों की निजता को भंग करते हैं, उसे इस तरह प्रमोट करना है सही है?” जिगाबा के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ट्वीट पूरी तरह सही है और उनका टि्वटर अकाउंट हैक नहीं हुआ है।

यह पहली बार नहीं है जब जिगाबा किसी तरह के विवाद में आए हैं। वर्ष 2016 में न्यूयॉर्क की रहने वाली बुले मखीजे के साथ अफेयर को लेकर भी उनकी पत्नी नॉर्मा के साथ विवाद हुआ था। अब इस नए स्कैंडल पर चुप रहने की वजह से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। टि्वटर यूजर्स उन्हें तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “मलूसी, मुझे आपके उपर दया आ रही है। मुझे काफी खराब लग रहा है कि आपके बच्चों और परिवार के लोगों को यह देखना पड़ा। चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह बताओं कि एक आगे बढ़ता हुआ राजनेता झूठ क्यों बोलता है और इस तरह की सेक्सुअल चीजों को रिकॉर्ड क्यों करता है?” वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी।

Malusi, l feel pity for you and sorry your kids and your loved ones must see all that. Things must not be like that. BUT then tell me why a grown up politician would lie down and record his sexual things? That was reckless

— Thandazani Nkomo (@thandazaninkomo) October 28, 2018