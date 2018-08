41 दिन के बेटे को ऐसे मारा कि काटना पड़ा पैर, जेल पहुंचा तो कैदियों ने सिखाया सबक

अपने 41 दिन के नवजात बच्चे को एक बेरहम पिता ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका पैर काटना पड़ा। ये बेरहम पिता अब जेल में है। लेकिन जेल में उसके इस अपराध के लिए साथी कैदियों ने उसे बुरी तरह से पीटा है। ये क्रूर पिता 47 साल का टोनी स्मिथ है। टोनी की जेल में बंद अन्य कैदियों ने मोजे के भीतर लोहे के टुकड़े भरकर और कुर्सी पर बांधकर बुरी तरह से पिटाई की है। टोनी इस समय यूके की उच्च सुरक्षा वाली स्वेलसाइड जेल में बंद है। स्मिथ के साथ ही उसकी प्रेमिका 24 साल की जोडी सिम्पसन को भी जेल में बंद किया गया है। जोडी पर भी अपने नवजात बच्चे पर अत्याचार करने का आरोप है। कैदियों के हमले में टोनी स्मिथ की आंखों पर चोट आई है। उसकी पसलियां और जबड़ा भी तोड़ दिया गया है।

