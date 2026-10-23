ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी और डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल ने अपने अलग रह रहे पिता थॉमस मार्कल सीनियर पर लगे बाल यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरें रखने के आरोपों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में सामने आई खबरों से वह बेहद आहत हैं और उनकी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचा हो सकता है।

फिलीपींस के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू करने की पुष्टि की है। हालांकि, थॉमस मार्कल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

क्या हैं थॉमस मार्कल पर लगे आरोप?

ब्रिटिश अखबार द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेघन मार्कल के सौतेले भाई थॉमस मार्कल जूनियर ने फिलीपींस के सेबू स्थित अपने पिता के पूर्व घर की सफाई के दौरान कथित तौर पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सैकड़ों या हजारों तस्वीरें मिलने का दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह सामग्री घर में रखे बक्सों में मौजूद कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर मिली थी।

बताया गया है कि थॉमस मार्कल जूनियर ने इस संबंध में फिलीपींस की पुलिस और अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) से संपर्क किया। हालांकि, इन आरोपों की अदालत में पुष्टि नहीं हुई है। फिलीपींस के अधिकारियों ने जांच की पुष्टि की है, लेकिन जांच के दायरे और अन्य तथ्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

फिलीपींस के न्याय विभाग के अंडरसेक्रेटरी निकोलस टॉय ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सेबू में मानव तस्करी और ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच करने वाली टास्क फोर्स इस मामले की पड़ताल कर रही है।

मेघन मार्कल ने क्या कहा?

शुक्रवार को जारी बयान में मेघन मार्कल ने कहा कि वह पिछले 24 घंटों में सामने आई खबरों से बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी बच्चों के साथ हैं, जिन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा हो सकता है।

मेघन ने यह भी खुलासा किया कि उनके पिता के खिलाफ आरोपों से संबंधित एक पत्र वर्ष 2018 में लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस और उसकी रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन यूनिट को भेजा गया था। बाद में यह पत्र मेघन के साथ शेयर किया गया था और उन्हें बताया गया था कि आरोपों की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से मीडिया में उनके और उनके पिता के रिश्ते को लेकर अलग-अलग तरह की बातें कही जाती रही हैं। लेकिन पिता से दूरी बनाए रखने और उन्हें अपने बच्चों से संपर्क की अनुमति नहीं देने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मेघन के मुताबिक, उन्हें भरोसा था कि संबंधित अधिकारी दूसरे परिवारों के बच्चों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठा रहे होंगे।

पिता से क्यों अलग हुई थीं मेघन मार्कल?

मेघन मार्कल और उनके पिता थॉमस मार्कल सीनियर के रिश्तों में खटास वर्ष 2018 में प्रिंस हैरी के साथ उनकी शादी से पहले आई थी। मेघन और प्रिंस हैरी की शादी मई 2018 में विंडसर कैसल में हुई थी, लेकिन थॉमस मार्कल सीनियर इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने इसकी वजह अपनी खराब सेहत बताई थी।

थॉमस मार्कल सीनियर टेलीविजन लाइटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। पिता और बेटी के बीच लंबे समय से दूरी बनी हुई है और उनके रिश्ते को लेकर कई वर्षों से मीडिया में चर्चा होती रही है।

मेघन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अपने पिता को बच्चों से दूर रखने का फैसला उन्होंने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया था। उनके दो बच्चे हैं- प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिलीबेट।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अब सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि निर्दोष बच्चों की सुरक्षा को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए।

थॉमस मार्कल ने आरोपों पर क्या सफाई दी?

थॉमस मार्कल सीनियर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। डेली मेल को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि अपने बेटे की ओर से लगाए गए आरोपों से वह हैरान, आहत और परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, जिसका उन पर आरोप लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इन आरोपों को झूठा भी बताया।

फिलहाल, मामले में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। इसलिए आरोपों को स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

स्वास्थ्य समस्याओं के बाद अमेरिका लौटे थे थॉमस मार्कल

रिपोर्टों के मुताबिक, थॉमस मार्कल सीनियर फिलीपींस में रह रहे थे। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बाद वह इलाज के लिए अमेरिका लौटे थे। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं में स्ट्रोक और बाएं पैर का काटा जाना भी शामिल है।

खबर प्रकाशित होने तक लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस और एफबीआई की ओर से कथित आरोपों की जांच के संबंध में कोई विस्तृत सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई थी।

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