Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोका था। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में उन्होंने कहा कि उनके दखल के बिना यह संघर्ष न्यूक्लियर वॉर में बदल जाता। ट्रंप ने कहा, “35 मिलियन लोगों का कहना था कि अगर मैं दखल न देता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते।”

अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम देश और विदेश में अमेरिकियों की सुरक्षा बहाल करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अपने पहले दस महीनों में मैंने आठ युद्ध खत्म किए। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता था।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन संघर्षों को सुलझाने का दावा किया है, उनमें इजरायल और हमास, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, आर्मेनिया और अजरबैजान और कंबोडिया और थाईलैंड का नाम शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

#WATCH | Addressing the 2026 State of the Union, United States President Donald Trump says, "… In my first 10 months, I ended eight wars… Pakistan and India would have had a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for… pic.twitter.com/GnrgJKtjID — ANI (@ANI) February 25, 2026

ट्रंप के दावों का भारत ने किया खंडन

ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में आठ युद्धों को खत्म किया। उन्होंने पिछले साल 10 मई से भारत-पाकिस्तान संघर्ष को खत्म करने का क्रेडिट 80 से ज्यादा बार लिया है। हालांकि, भारत ने मई 2025 में संघर्ष के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सभी दावों का लगातार खंडन किया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष खत्म करने पर सहमति दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर

बता दें कि अप्रैल 2024 में पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर सटीक हमले किए।

यह भी पढ़ें: भारत पर 125% टैरिफ की मार, सोलर आयात पर अमेरिका ने लगाई भारी ड्यूटी



भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने दक्षिण एशियाई देश से आने वाले सौर सेल और पैनलों पर एंटी-सबसिडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की घोषणा की है। भारत के अलावा दूसरे इंडोनेशिया और लाओस से आयात होने वाले सोलर पर भी इसी तरह के सौर आयात टैरिफ लगाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…