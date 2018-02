जॉर्डन और इजरायल के हेलिकॉप्टरों की निगरानी में फलस्तीन पहुंचे मोदी, मिला ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट’ सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत और फलस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान को देखते हुए शनिवार (10 फरवरी) को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन’ सम्मान से सम्मानित किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक के समापन के बाद फलस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने प्रधानमंत्री को मोदी सम्मानित किया। मोदी फलस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ‘ग्रैंड कॉलर’ विदेशी गणमान्यों- शाह, राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों और समान पद के व्यक्तियों को दिया जाने वाला फलस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले यह सम्मान सऊदी अरब के शाह सलमान, बहरीन के शाह हमाद, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अन्य को दिया जा चुका है। प्रशस्ति पत्र में लिखा है, ‘‘यह उनके कुशल नेतृत्व एवं उनके उत्कृष्ट राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कद को देखते हुए एवं फलस्तीन राष्ट्र तथा भारतीय गणतंत्र के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना तथा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आजादी और हमारे लोगों के आजादी के हक को उनका समर्थन देने का सम्मान करते हैं।’’

