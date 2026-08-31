प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव और सुरक्षा हालात के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस साल फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था और इसके बाद दोनों नेताओं की आमने-सामने यह पहली मुलाकात है हालांकि पश्चिम एशिया के हालात को लेकर दोनों नेता फोन पर संपर्क में रहे हैं।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी Tasnim के अनुसार, बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और दोनों देशों के हित वाले इलाकों में ईरान और भारत के बीच संयुक्त सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए बेहद अहम है। यह अहम समुद्री रास्ता है और यहां से भारत की तेल और ऊर्जा की जरूरत के पांचवे हिस्से की आपूर्ति होती है।

ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ फोन पर हुई पिछली बातचीतों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रुख को दोहराया था कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ईरान सहित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को भारत की प्राथमिकता बताया था।

बिश्केक रवाना होने से पहले ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन किसी भी आक्रामकता का जवाब मजबूती के साथ देगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अस्थिरता सभी देशों के लिए हानिकारक है।

निकोल पाशिन्यान के साथ की बैठक

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनियाई समकक्ष निकोल पाशिन्यान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अर्मेनिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक दिक्कतें आई हैं और कई देशों में जानें गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।