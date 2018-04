नरेंद्र मोदी का दौराः भारत और चीन मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ,अफगानिस्तान में शुरू करेंगे साझा परियोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार(28 अप्रैल) को वुहान की पूर्वी झील के किनारे सैर किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने झील के किनारे चाय भी पी।इसके बाद उन्होंने हाउस बोट में बैठकर दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। झील पर चलने वाली यह डबल डेकर बोट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल से चीन के दो दिवसीय दौरे पर हैं। यह अनौपचारिक दौरा है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच न कोई घोषणा और न ही कोई साझा प्रेस कांफ्रेंस होगी। चार बार चीन के दौरे पर जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मनमोहन सिंह तीन बार चीन जा चुके हैं।

