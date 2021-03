प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे जहां हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उनकी समकक्ष शेख हसीना ने किया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अपनी इस पहली विदेश यात्रा के दौरान वह दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष तौर पर तैयार बोइंग 777 पर सवार होकर मोदी ढाका पहुंचे। वे अपने साथ कोरोनावायरस वैक्सीन की 12 लाख डोज बांग्लादेश के लिए तोहफे के तौर पर लेकर पहुंचे। विमान से उतरने के क्रम में ही उन्होंने मास्क पहना, फिर हसीना से मुलाकात की। पीएम को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi being welcomed by members of the Indian diaspora in Bangladesh, at a hotel in Dhaka. pic.twitter.com/cWttiw1b3X

