पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत चरम पर पहुंच चुकी है। लोगों का गुबार मंगलवार के बाद दूसरे दिन बुधवार (23 अक्टूबर, 2019) को भी सामने आया। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्थिति हाथ से बाहर होते देख लोगों का गुस्सा भांपा और मुज्जफराबाद में इमरजेंसी लगाने के निर्देश दे दिए। वहां इसके बाद किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर फौरन गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया है।

दरअसल, मंगलवार को पीओके में लोगों ने आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी बीच, पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उन पर हमला बोल दिया था। घटना के दौरान दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए थे।

इतना ही नहीं, वहां के सुरक्षाबलों ने मुज्जफराबाद में पत्रकारों को अपना निशाना बनाया था। उन्होंने मीडियाकर्मियों पर आंसू गैस के गोले दागे थे, जिस पर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। पुरुषों, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक ने इस बाबत अपना विरोध जताया और खुल कर वहां के जवानों को फटकारते हुए कहा था कि वे उनके बच्चों को मारते हो।

#WATCH: Journalists in Pakistan occupied Kashmir (PoK) protest against Pakistani security forces outside Muzaffarabad Press Club. Yesterday several journalists in PoK were attacked by security forces. pic.twitter.com/ELnQCuQr4S

— ANI (@ANI) October 23, 2019