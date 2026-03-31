देहरादून में कार सवारों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गयी थी। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह कथित तौर पर रास्ता देने को लेकर दो कार सवारों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, ब्रिगेडियर की मौत का कारण सड़क पर हुई झड़प के कारण नहीं बल्कि दो गुटों के बीच पहले से चले आ रहे विवाद का नतीजा थी। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

74 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी सुबह की सैर पर निकले थे तभी गोलीबारी के दौरान निकली एक गोली उन्हें लग गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गोलीबारी की घटना को सड़क पर हुई झड़प का मामला बताने की कोशिश की लेकिन असल में यह एक पुराने विवाद का नतीजा था।

बार में बिल कम करने को लेकर झगड़ा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने बताया, “पिछली रात एक बार में बिल कम करने को लेकर कुछ युवकों और बार के कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था। इस कहासुनी के दौरान, बार के कर्मचारियों ने दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया।” अगली सुबह, जब बार के कर्मचारियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाते देखा गया तो अपनी कार से उनका पीछा किया। डोभाल ने बताया कि गाड़ी को रोकने की कोशिश के दौरान दोनों पक्षों ने गोलीबारी की।

एसएसपी ने बताया कि जिस बार में शुरुआती कहासुनी हुई थी, उसे बंद कर दिया गया है और सील कर दिया गया है, और उसका लाइसेंस रद्द करने के लिए एक रिपोर्ट भेजी गई है। गोलीबारी के बाद जिस कार में बार के कर्मचारी सवार थे, वह अनियंत्रित होकर एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पास एक पेड़ से टकरा गई। उनका पीछा कर रहे युवकों के समूह ने बार के कर्मचारियों पर हमला कर दिया जिसमें दो लोग घायल हो गए और उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि युवकों का समूह मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने गिरफ्तार किए चार आरोपी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार लोगों में स्कॉर्पियो में सवार आदित्य चौधरी, फॉर्च्यूनर में सवार रोहित कुमार और मोहम्मद अखलाक और बार के मालिक संदीप कुमार शामिल हैं। पुलिस स्कॉर्पियो में सवार बाकी लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।