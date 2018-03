डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से आयात होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम पर लागू किया शुल्क, कनाडा और मैक्सिको को मिली छूट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार अलसुबह स्टील और एल्यूनीनियम पर लगने वाले टैरिफ लगने वाले उद्घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप प्रशासन की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि अमेरिका स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लागू होने से यूनाइटेड स्टेट के साथ मैत्री संबंध रखने वाले देशों को लाभ मिलेगा। ट्रंप ने अपने अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग करने के बाद टैरिफ लगने वाले उद्घोषणा पत्र पर साइन किए। बता दें ट्रंप की ओर से लगाए गए स्टील और एल्युमीनिय टैरिफ में कनाडा और मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया सहित उसके कई मित्र देशों को छूट मिलेगी। ट्रंप की ओर से जारी इस बयान को सुनकर कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने खुशी जाहिर की है और कहा कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका ने फिलहाल उनके देश के आयात पर टैरिफ में छूट दी है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश से आने वाले स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum into the United States” Proclamation: https://t.co/aCaMtOUAl0

Remarks: https://t.co/nypErcqFSU pic.twitter.com/rcrkpvChkz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018

जबकि मैक्सिको और कनाडा सहित कुछ मित्र देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एल्यूमीनियम और इस्पात पर लगाये गए नए शुल्क से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर छूट दी जा सकती है। ट्रंप ने बैठक में कहा, ”हम अधिक निष्पक्ष होने जा रहे हैं। हम अत्यधिक लचीले होने जा रहे हैं। हम अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा करेंगे जैसा कि मैंने अपने चुनाव अभियान में कहा था।”

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States” Proclamation: https://t.co/hxduwSoElz

Remarks: https://t.co/nypErcqFSU pic.twitter.com/q92FDYZeUl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018

ट्रंप का कहना है कि दूसरे देशो पर टैरिफ लागू करना अमेरिका के हित में होगा। उन्होंने कहा ऐसा वह अमेरिकी उद्योग की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी निर्माताओं को हानि होगी और वे व्यापारिक भागीदारों से कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं भारतीय स्टील मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।

