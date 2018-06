VIDEO: राष्ट्रपति ने मंच पर किया युवती को किस, भीड़ से कहा-सीरियसली मत लो

दक्षिण कोरिया के सियोल में फिलीपींस समुदाय के साथ मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने एक महिला को स्टेज पर ही किस किया। वीडियो वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। संबोधन खत्म होने से पहले राष्ट्रपति ने मौजूद महिलाओं से कहा कि वह एक किताब देना चाहते हैं, पेमेंट के लिए किस देना होगा। इस किताब का शीर्षक था-अल्टर ऑफ सेक्रेट्स, सेक्स, पॉलिटिक्स और एंड मनी इन कैथोलिक चर्च।जब महिला स्टेज पर पहुंची तो राष्ट्रपति ने कहा-क्या तुम मुझे किस दोगी। बाद में महिला ने किताब लेने के बाद किस दिया। जिस पर राष्ट्रपति ने सभागार में मौजूद लोगों से इस बात को गंभीरता से न लेने की अपील की, कहा कि वह सिर्फ लोगों को आनंद देना चाहते थे।

राष्ट्रपति की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया।राष्ट्रपति की स्टेज पर महिला को किस करने की हरकत को लोगों ने गरिमा के विपरीत और अनुचित करार दिया। लारा तन नामक सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा-हम वो चीजे नहीं बताने जा रहे, जो यहां गलत हुईं, मगर देखिए कैसे दक्षिण कोरिया के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान राष्ट्रपति महिला को किस कर रहे है। राष्ट्रपति ने किस को महज मनोरंजन करार दिया था, इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति को जानना चाहिए कि महिला एंटरटेनर नहीं थी।

PDuts just kissed the lips of a Filipina in South Korea and it’s the grossest thing I’ve seen this day. pic.twitter.com/luUl60i5P5

बता दें कि राष्ट्रपति दुतेर्ते अनाप-शनाप बयानों खासकर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। इस साल फरवरी में राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतर्ते ने विवादित बयान दिया था। जब उन्होंने सेना के जवानों को महिला विद्रोहियों के गुप्तांग में गोली मारने का आदेश दिया था।पिछले साल मई में उन्होंने जवानों को कम से कम तीन विद्रोही महिलाओं से बलात्कार की भी सलाह दी थी।हाल में यूएन विशेषज्ञों ने फिलीपींस की न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में बताया था, जिस पर दुतेर्तो ने नर्क में जाने की सलाह देते हुए कहा था-उनसे कह दो कि वह मेरे देश के मामले में दखल न दें।

President DUTERTE said at the end of his speech in South Korea that the “KISS” was only for entertainment.

Hah! I’m not buying it Mr President. The woman was not an entertainer. Advancing on women for entertainment purpose is OFFENSIVE. I give you an “F” for failed on this.

— Rik Escudero (@EscuderoRik) June 3, 2018