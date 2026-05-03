अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह जंग खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव का रिव्यू कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ईरान के दो अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम और फ़ार्स (इन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड का करीबी भी माना जाता है) ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी के 9 सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में पाकिस्तान के जरिए 14-पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है।

होर्मुज को लेकर ट्रंप का नया प्लान

ट्रंप ने इस हफ़्ते ईरान के पिछले प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बातचीत जारी है और तीन हफ़्ते से सीजफ़ायर बना हुआ दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का एक नया प्लान भी पेश किया है।

ईरानी राइट्स लॉयर की सेहत में नहीं सुधार

इस बीच ईरानी राइट्स लॉयर नरगिस मोहम्मदी की स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। उनके फ़ाउंडेशन और परिवार ने शनिवार को कहा कि ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री उनके अपने डॉक्टरों से इलाज के लिए उन्हें तेहरान भेजने का विरोध कर रही है। मोहम्मदी 50 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने और बेहोश होने के बाद ईरान के उत्तर-पश्चिम में ज़ांजन के एक हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कराया गया। उनके परिवार ने कहा है कि दिसंबर में गिरफ्तारी के दौरान पिटाई की वजह से उनकी सेहत और खराब हो रही है।

नरगिस मोहम्मदी के फाउंडेशन ने कहा कि ज़ांजन में मेडिकल टीमों ने कोई भी इलाज करने से पहले उनके रिकॉर्ड मांगे हैं, साथ ही उन्हें तेहरान में भर्ती करने की सलाह दी है। मोहम्मदी के पेरिस में रहने वाले पति तगी रहमानी ने कहा कि इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने एंजियोग्राफी, या खून की नसों की इमेजिंग के लिए ट्रांसफर का विरोध किया। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा एसोसिएटेड प्रेस के साथ शेयर किए गए एक वॉइस मैसेज में यह बात कही।

नोबेल कमेटी का बयान

नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने एक बयान में ईरानी अधिकारियों से मोहम्मदी को तुरंत उनकी मेडिकल टीम को सौंपने का आग्रह किया, और कहा कि उनकी जान उनके हाथों में है। मोहम्मदी के पति ने स्काई न्यूज़ को बताया, “मोहम्मदी में जेल जाने की मानसिक क्षमता है, लेकिन उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर (वह) मर भी जाएं। हमारे बच्चों ने 2015 से एक दशक से ज़्यादा समय से मोहम्मदी को नहीं देखा था। 12 दिसंबर को गिरफ्तारी से पहले मोहम्मदी पहले से ही ईरान सरकार के खिलाफ सुरक्षा और प्रचार के खिलाफ मिलीभगत के आरोप में 13 साल और 9 महीने की सजा काट रही थी, लेकिन मेडिकल चिंताओं के कारण 2024 के अंत से फर्लो पर रिहा कर दिया गया था।”

(यह भी पढ़ें- ट्रंप ने जर्मनी से बुलाए 5 हजार से ज्यादा सैनिक)

पश्चिम एशिया संकट के बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे जर्मनी 5000 सैनिकों को वापस बुलाएंगे। पढ़ें पूरी खबर