अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की राजधानी एनापोलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के स्थानीय अखबार कैपिटल गैजेट के ऑफिस पर एक शख्स ने गुरुवार को खुलेआम फायरिंग कर दी। समाचार पत्र के न्यूजरूम में लगी ग्लास को तोड़ते हुए की गई इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत होने की खबर है तो वहीं बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने न्यूज़रूम में लगे कांच के दरवाजे के बाहर से फारिंग की और स्मॉग ग्रेनेड से भी हमला किया। पुलिस ने जरॉड रामॉस नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का इस अखबार के साथ पुराना विवाद भी रह चुका है। जरॉड ने साल 2012 में कैपिटल गैजेट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से हमले के मकसद को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की उम्र 35 के करीब है और फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। एन्ने एरंडल काउंटी पुलिस के डिप्टी चीफ विलियम क्राम्फ का कहना है कि कैपिटल गैजेट के ऑफिस पर हुआ हमला एक टारगेट अटैक था। उन्होंने कहा, ‘हमलावर ने शॉटगन के साथ बिल्डिंग में प्रवेश किया और किसे निशाना बनाना है उसे देखा, फिर फायरिंग की।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की खबर मिलने के 60 सेकेंड के अंदर ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस जिस वक्त आई थी उस वक्त आरोपी एक डेस्क के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस ने आते ही उसको गिरफ्तार कर लिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले पर ट्वीट करते हुए पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति संवेदनी जाहिर की है। उन्होंने कहा, ‘मुझे एनासपोलिस के कैपिटल गैजेट पर हुए हमले के बारे में जानकारी मिली है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित और उनके परिवार के साथ हैं। घटनास्थल पर मौजूद उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इसकी जानकारी दी।’ बता दें कि कैपिटल गैजेट कई तरह के स्थानीय न्यूजपेपर पब्लिश करता है। यह रोजाना प्रकाशित होने वाले अखबार ‘द कैपिटल’ को भी पब्लिश करता है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी।

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018