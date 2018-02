अबू धाबी में पहले हिन्दू मंदिर की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानें क्या होगी खासियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अबू धाबी में बनने वाले पहले हिन्दू मंदिर का उद्घाटन अपने कर कमलों से करेंगे। यह मंदिर 20 हजार स्कवॉयर मीटर में बनाया जाए गा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से 2020 तक हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (11 फरवरी) को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले हिन्दू समुदाय के लिए बनाए जाने वाले मंदिर की नींव का पत्थर रखेंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी में भारी तादात में प्रवासी भारतीय रहते हैं। इसलिए उनकी आस्था के मद्देनजर एक मंदिर की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंदिर के शिला पूजन को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री अबू धाबी के मंदिर की नींव का पत्थर दुबई ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रखेंगे। अगस्त 2015 के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यूएई में दूसरी यात्रा होगी।

Preparation for Shila Pujan and Bhumi Prarthana in full swing at the Mandir site in #AbuDhabi. This will be the first Hindu temple in Abu Dhabi .#AIRPics: Kanchan pic.twitter.com/bOMX4x52qr

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 9, 2018