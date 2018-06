सिंगापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रूपे कार्ड से की खरीददारी, जानें क्या खरीदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (2 जून) सिंगापुर में इंडियन हेरिटेज सेंटर के दौरे के दौरान रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर एक मधुबनी पेंटिंग खरीदी। सेंटर पर पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस सेंटर में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारतीय समुदाय की यात्रा की झलक देखने को मिलेगी। मोदी ने ट्वीट कर कहा , ‘‘सिंगापुर और भारत को नजदीक लाने में इंडियन हेरिटेज सेंटर के सराहनीय प्रयास। रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर मैंने बहुत बढ़िया मधुबनी पेंटिंग खरीदी। ’’ मधुबनी पेंटिंग (या मिथिला कला) भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित हैं। मोदी ने गुरूवार को सिंगापुर में तीन भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप भीम, रुपे और एसबीआई का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इन ऐप का अंतरराष्ट्रीय शुभारंभ डिजिटल भारत को दिखाता है। सिंगापुर में स्थित इंडियन हेरिटेज सेंटर भारतीय-सिंगापुर लोगों की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दिखाता है। इस सेंटर का उद्घाटन सात मई को किया गया।

Commendable efforts by the Indian Heritage Centre to bring Singapore and India even closer. Using a RuPay card, I bought a splendid Madhubani painting. pic.twitter.com/TpzJdLUlxz

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2018