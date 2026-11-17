फिलीपींस में QUAD नेताओं की बैठक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने देशभक्ति की ऐसी मिसाल पेश की डोनाल्ड ट्रंप भी देखते रह गए और उन्होंने कहा कि इसे संभाल कर रखना। देश और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पीएम का सम्मान देख सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बता रहे हैं।

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फर्श से पीएम मोदी एक काजग का टुकड़ा देखते हैं जिस पर तिंरगे की तस्वीर छपी हुई थी, वे फौरन झुककर उसे उठा लेते हैं हाथ में लेकर कुछ कहते हैं और फिर चुपचाप अपनी जब में रख लेते हैं।

दरअसल, सम्मेलन के आयोजकों ने अलग-अलग देशों के प्रमुखों के खड़े होने के लिए जगह बताने के लिए फर्श पर तिरंगे की तस्वीरे वाले कागज के टुकड़े रखे थे, जिन्हें देखकर चिन्ह के तौर पर प्रमुख अपने सही जगह खड़े होने की ही पहचान कर सकें।

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तिरंगे वाला कागज टुकड़ा देख रुक गए पीएम मोदी

पीएम मोदी जब बैठक के लिए पहुंचे तो उनकी नजर फर्श पर पड़े भारतीय तिंरगे वाले कागज पर पड़ी, इसे उन्होंने सम्मान के साथ उठाया और फिर बड़ी सावधानी के साथ अपनी जेब में रख लिया। पीएम मोदी को ऐसा करते हुए उनके बगल में खड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसे यानी झंडे को संभाल कर रखे। पीएम मोदी के इस कदम को देखकर लोग इसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सच्चा सम्मान बता रहे हैं।

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लोगों ने बताया- असली नेता

एक यूजर ने लिखा है- असली नेता, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सच्चा सम्मान। दूसरे यूजर ने कहा है, आपके प्रति मेरी प्रशंसा औ सम्मान, मोदी जी। हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखें वीडियो-

🚨CAUGHT ON CAMERA: PM Modi picks 🇮🇳Indian flag from the floor during QUAD meeting



Organisers of the summit placed pieces of paper with flag images representing where each head of state should stand



Indian PM respectfully picked it up & carefully put in his pocket pic.twitter.com/kSvJdtIPIR — Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 17, 2026