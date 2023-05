‘मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं, अमेरिका में आप बहुत पॉपुलर’, PM मोदी के मुरीद हुए जो बाइडेन

असल में जी7 के साथ-साथ शनिवार को क्वाड की अहम मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला।

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (फाइल)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 सम्मेलन में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। उस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की एक बार फिर अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिली। आलम ये रहा कि जो बाइडेन को कहना पड़ गया कि क्या उन्हें पीएम मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। जब पीएम मोदी के मुरीद हुए बाइडेन असल में जी7 के साथ-साथ शनिवार को क्वाड की अहम मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि वे अमेरिका में काफी लोकप्रिय हैं। अगले महीने उनके स्वागत में जो डिनर का आयोजन किया गया है, उसके सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं। हर कोई आना चाहता है, एक्टर से लेकर रिश्तेदार तक। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि आप तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अगले महीने आपके लिए हमने वाशिंगटन में जो डिनर आयोजित किया है, हर कोई वहां आना चाहता है, मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं, एक्टर से लेकर रिश्तेदार तक सब आना चाहते हैं, जिनसे मैंने पहले बात नहीं की, उन्हें भी आना है। यकीन नहीं हो रहा तो मेरी टीम से पूछ लीजिए। पीएम के काम की तारीफ राष्ट्रपति बाइडेन ने सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही जिक्र नहीं किया, उनकी तरफ से सभी के सामने उनके कामकाज की भी जमकर तारीफ की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि बात चाहे जलवायु परिवर्तन की रहे या फिर क्वाड के उदेश्यों की, आपका योगदान प्रभाव डाल रहा है। वैसे क्वाड के अलावा पीएम मोदी ने जी7 सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। उन्होंने ना सिर्फ यूक्रेन की हर संभव मदद करने की बात कही, शांति का बड़ा संदेश भी दिया। जेलेंस्की से भी हुई मुलाकात पीएम मोदी ने कहा कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर लगातार बात करते रहे थे। मैंने हर बार कहा है कि समधान के लिए जो भी किया जा सकेगा, वो हम करेंगे। मेरे लिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है।

